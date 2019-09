Efter bokse-blodbad: Afslører ulækker skade

Blodet fossede ud af Tyson Furys hoved i store dele af kampen mod svenske Otto Wallin, da de to tørnede sammen i Las Vegas natten til søndag.

Faktisk så meget, at kampleder Tony Weeks stoppede kampen midtvejs for at få en læge til at vurdere, om Fury kunne fortsætte.

Det kunne han, og han vandt også kampen mod svenskeren på point.

Efterfølgende måtte han en tur til behandling på University Medical Center i Las Vegas, hvor han til den amerikanske journalist Mark Kriegel fremviste de to slemme flænger over venstre øje:

De krævede en tur på operationsbordet på plastikkirurgisk afdeling for at blive lappet sammen.

Det kan få konsekvenser for Furys planer om at møde Deontay Wilder i en revanchekamp til december, påpeger Furys manager, Frank Warren.

- Hvis det ikke heler ordentligt, bliver kampen nødt til at blive skubbet. Men forhåbentlig bliver det ikke tilfældet.

- Det drejer sig ikke kun om kampen, men om træning og sparring. Han bliver nødt til at være 100 procent klar, siger Warren.

Tyson Furys første kamp mod Deontay Wilder i december sidste år var den første kamp, han i sin professionelle karriere ikke vandt. Den endte uafgjort efter en split decision.

Begge jubler: Blodig storkamp afgjort

