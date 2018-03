Efter brutal knockout: Storkamp spøger for Patrick Nielsen

- Noget af det værste, jeg har set.

Sådan lød ordene fra Kalle Sauerland efter Patrick Nielsens endefuld mod John Ryder i London i oktober sidste år.

Noget tyder dog på, at Team Sauerland er klar til at give den danske bokser endnu en chance i en stor kamp. BT skriver således, at der skulle være forhandlinger mellem Patrick Nielsens folk og de tyske promotere i forhold til at stable en kamp mod Arthur Abraham på benene.

Den tysk/armenske bokser er efterhånden blevet 38 år, men kan skrive tidligere verdensmester på CV'et. Senest blev han dog udbokset i juli sidste år af engelske Chris Eubank Jr., så det er langt fra en Abraham på sit højeste niveau, der potentielt venter Patrick Nielsen, hvis kampen skulle blive en realitet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Patrick Nielsens manager, Simon Lundt Hansen, der ikke vil bekræfte BT's oplysninger.

- Jeg har ingen kommentarer. Det må stå for deres egen regning, siger han.

- Helt vildt motiveret

Ifølge avisens oplysninger er der indtil videre kun tale om forhandlinger og dermed ingen garanti for, at kampen rent faktisk bliver til noget.

Manageren er dog fortrøstningsfuld i forhold til et comeback for Patrick Nielsen efter det sviende nederlag sidste år.

- Han træner bare. Der har været gang i den. Nederlaget har ikke gjort noget dårligt nødvendigvis. Han har taget skeen i den anden hånd og lært en masse. Jeg er meget fortrøstningsfuld.

- Så han er stadig motiveret?

- Ja helt vildt. Og har trænet lige siden. Han tager en masse initiativ selv, så det har været rigtig positivt.

- Du regner med, han kommer tilbage?

- Ja ja, så længe han vil, så kommer han tilbage. Det er altid 100 procent bokserens eget valg. Hvis de har motivationen og 'drivet', så er det ikke noget problem at lave kampe, lyder det fra Simon Lundt Hansen.

Arthur Abraham har tidligere været tæt på et møde med Mikkel Kessler, og i 2016 var der også rygter om, at en kamp mellem Patrick Nielsen og Abraham var under opsejling.

Den armensk-fødte tysker har dog stadig sit første møde med en dansk bokser til gode.

