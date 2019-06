Efter hård knockout: - Det er ikke håndbold!

Randers (Ekstra Bladet): Når brølstærke Ditlev Rossing går i bokseringen, er der som regel intet, der er overladt tilfældighederne.

Lørdag aften var ingen undtagelse, da han bød amerikanske Demetrius Banks op til dans ved Danish Fight Night i Arena Randers.

Her forsøgte danskeren at forsvare sit ungdomsverdensmesterskab i WBC, og det lykkedes med en knockout i ottende omgang.

- På vejen ud af en clinch rammer jeg ham med en højre, og det, mener han, er i nakken, sagde Rossing efter kampen til Ekstra Bladet om det vindende slag.

Hvor rammer du ham?

- Ved øret. Men det er ikke håndbold det her, og han skal det som en mand. Det er ikke et spil, vi kommer for at kæmpe, og jeg har ikke noget til overs for det.

- Han er typisk amerikaner, så jeg havde regnet med, at han ville komme med attitude. Jeg gav ham bare tilbage, og det virkede. Han mistede modet totalt, sagde Rossing.

Til Banks store suk vandt Rossing altså kampen. Foto: Claus Bonnerup

Stille start

Begge boksere passede ufatteligt godt på sig selv, og de indledende runder blev en stille affære, hvor der fløj flere næver i paraderne.

Selvom amerikanske Banks har rundet 38 år, var han alligevel hurtig til at undvige Rossings giftige hug. Og Banks fik også selv sendt slag afsted, der udmøntede sig i et hævet øjenbryn til det danske cruisterweight-håb.

Et lavt slag fra Ditlev Rossing i leveren satte kortvarigt en stopper for kampen, mens Banks træner ihærdigt råbte 'det gjorde han med vilje!'.

Danskeren blev ved med at søge lavt, hvilket tydeligt frustrerede den amerikanske modstander, der gav igen af samme skuffe. Samtidig prøvede han at få åbnet Rossings venstre øjenbryn, som var hævet op til dobbelt størrelse.

Det er sidste gang, at Rossing forsvarede sit juniorbælte. Foto: Claus Bonnerup

Flyvende syvende omgang

Til kampens syvende omgang kom Rossing flyvende ud med en række gode serier, der ramte hårdt på Banks med lave parader. Alligevel blev modstanderen stående omgangen ud.

Det ændrede sig i ottende omgang, da Banks fik et slag i nakke- eller øreområdet og lagde sig ned.

Et slag Banks ikke meldte sig hurtigt nok klar fra, hvorfor Ditlev Rossing fortsat er ubesejret i en professionelle boksekarriere.

Da danskeren har rundet 24 år, er det sidste gang, han kan forsvare sit WBC juniorverdensmesterskab, og dermed er opbygningen til en stor VM-kamp for boksetalentet startet for alvor.

