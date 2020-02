Efter kritik og uro: Stopper samarbejdet øjeblikkeligt

Den ubesejrede, danske WBO-verdensmester, Dina Thorslund, stopper med øjeblikkelig virkning samarbejdet med sin tyske boksepromotor Team Sauerland.

Det bekræfter 26-årige Thorslund overfor Ekstra Bladet.

- Vi har valgt at stoppe samarbejdet - en fælles beslutning. Jeg har selv tidligere givet udtryk for min utilfredshed, så det er en naturlig løsning, at vi nu går hver til sit, lyder det fra Dina Thorslund.

Skarp kritik

Siden Thorslund tilbage i december for første gang rettede skarp kritik mod Sauerland, da hun mente, at promotor-biksen uden omtanke lod hendes karriere stå i stampe, har der hersket stor usikkerhed om den hårdtslående superbantamvægters fremtid: Var et brud med Team Sauerland uundgåeligt, eller kunne de to parter klinke skårene?

Siden 2016 har den danske hardhitter huseret i Stald Sauerland med især promotor Nisse Sauerland som manden med det store strategiske overblik, men nu har WBO-verdensmesteren fra Struer altså valgt at sige endegyldigt stop.

- Jeg kan ikke give en helt præcis årsag til, hvorfor vi er endt her. Men til sidst sagde Thomas og jeg, at vi ikke ville stå model til mere. Heldigvis blev vi alle enige om løsning: Vi stopper her. For på nogle punkter har det været den samme smøre de sidste fire år - det har ikke været tilstrækkeligt. Så vil jeg hellere gå en anden vej, fortsætter Thorslund, der nu søger andre veje i håbet om at erobre flere store VM-titler.

Sauerland og Thorslund stopper samarbejdet. Foto: René Schütze

Hårde forhandlinger

- Det så ud til, vi ville to forskellige ting. Derfor har vi dermed også valgt at opsige samarbejdet, fortæller træner Thomas Madsen, der medgiver, at det seneste godt halve års inaktivitet og den dertil hørende uvished har været medvirkende til, at Thorslund-lejren og Team Sauerland er nået til enighed om at splitte op.

- Det sidste år har slet ikke været optimalt for Dina overhovedet. Det har Dina også selv givet udtryk for tidligere - så for begge parters skyld er det bedst, at vi nu går hvert til sit.

- I stopper samarbejdet med Sauerland med øjeblikkelig virkning - hvorfor ikke bare lade kontrakten løbe ud 29. februar?

- Jeg kan ikke sige så meget mere, men jeg kan bare konstatere, at der i den sidste uges tid har været en del uro og nogle hårde forhandlinger - forhandlinger, som for alles skyld heldigvis ender ud i det her.

Løb tør for tålmodighed

Thorslund har som nævnt tidligere luftet sin store utilfredshed over tingenes tilstand: Den 26-årige superbantamvægter, der selv mener, hun i øjeblikket er i sit livs form, har som sagt ikke været i ringen i over et halvt år.

I december følte Thorslund sig mere eller mindre presset til tasterne, da hun i et Facebook-opslag skabte opsigt: ‘Tålmodighed er en dyd, men jeg er ved at løbe tør for det! Især når træningen går så godt og min motivation er i top og så der ikke falder noget konkret information min vej... Jeg er klar og Struer er klar!’.

Sådan skrev Thorslund, der dengang mente, at hun blev holdt for nar af Team Sauerland.

I dag ser hun omvendt mere positivt på fremtiden:

- Jeg vælger at tage de positive briller på. Fremtiden fuld af muligheder - jeg ser ikke begrænsningerne længere. Vi pusler med et projekt på hjemmebane, så det håber jeg virkelig bliver til noget, siger Thorslund.

- På sigt kan det sagtens være, at en anden promotor kunne blive interessant, eller at jeg kunne blive interessant for andre? Men på den korte bane - det næste års tid - prøver vi selv at stable noget på benene, siger hun.

Hos Team Sauaerland vil man ikke smække døren i forhold til fremtiden.

- Vi har haft et langt og succesfuldt samarbejde med Dina, som gjorde hende til ungdomsverdensmester, Europa- og verdensmester. Efter diskussioner med Dina og hendes team har vi dog besluttet at frigive hende fra sin kontrakt.

- Vi ønsker Dina held og lykke i sin karriere. Vi har samtidig bevaret en mulighed for at arbejde sammen med Dina i fremtiden, hvis der skulle opstå en passende anledning, siger Nisse Sauerland i en pressemeddelelse.

Dina savner at slå fra sig i ringen. Foto: Claus Bonnerup

Sauerland-stævne røg i vasken

I december stillede Nisse Sauerland sig dog ret uforstående over for Thorslunds kritik:

- Vi arbejder på en ny modstander i øjeblikket. Og med hensyn til kampdatoen ser det ud til, at det bliver 29. februar. Det ved både Dina og hendes træner, Thomas, sagde Nisse Sauerland dengang til Ekstra Bladet.

Men det er som bekendt ikke blevet til noget, og nu ser parterne ud til i stedet at gå hver til sit - endda før kontraktudløb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

HVAD SÅ NU, DINA?

Hvad har været Team Sauerlands respons på Dinas utilfredshed?

- Det har vi ikke rigtig for alvor været i en egentlig dialog om: Dialogen har ikke været til stede det sidste halve år. Det er netop det, der har været en del af problemet, siger Thomas Madsen.

Hvorfor har der ikke været en dialog, tror du - Dina er jo trods alt verdensmester?

- Ja … Men de har åbenbart ikke længere interesse i Danmark.

Er det sådan, du tolker det?

- Ja.

Hvad gør I så nu?

- Nu går Dina selv - så nu har vi god tid til at finde ud af, hvad der skal ske. Vi melder noget ud om hendes næste kamp i løbet af et par uger forhåbentlig. Dina kommer til at forsvare sin VM-titel snarest.

Hvem skal varetage hendes interesser nu?

- Det skal vi selv, Dina og jeg.

Dig som manager?

- Ja.

Er det klogt at køre solo?

- Ja, det tænker vi. Opbakningen er solid i Struer, så det er vi slet ikke nervøse for.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er taknemmelig for det, vi sammen har opnået gennem tiden - det havde jeg ikke opnået uden Team Sauerland. Jeg vil se tilbage på de ting, der blev til noget, men det har også været hårdt at nå frem til de resultater. Men vi nåede da trods alt nogle store ting sammen i de fire år, siger Dina Thorslund. Foto: René Schütze

Hvad med et internationalt netværk i bokseverdenen samt erfaring med matchmaking?

- Vi er allerede i dialog med en potentiel modstander til Dinas næste titelforsvar. En modstander, som WBO allerede har accepteret, siger Thomas Madsen, der samtidig satser på at trække på sine erfaringer som promotor og matchmaker hos TK Promotion.

Men Dina skal ikke være en del af TK Promotion?

- Nej, det skal hun ikke. Det er heller ikke planen. Hun bokser næste kamp på hjemmebane, og så tager vi den derfra.

Men hvad er det store mål så nu?

- Målet lige nu er et titelforsvar i Struer, en dobbelt VM-kamp og selvfølgelig også at sende Mahfoud på pension, slutter Thomas Madsen.