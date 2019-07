Efter øretæve: Her er Patricks plan

Patrick Nielsen kan meget vel inden længe blive en del af den nystartede promotor-virksomhed Q Pro Boxings boksestald, det bekræfter promotor Thomas Møllenberg over for Ekstra Bladet

Patrick Nielsen blev spottet ringside i Ringriderteltet i Aabenraa. Den 28-årige super-mellemvægter var nemlig blandt de omkring 1400 fremmødte, da Q Pro Boxing den 4. juli afholdt deres første professionelle boksestævne.

Senest led han et indiskutabelt nederlag i MMA-buret i KB Hallen til den tidligere olympiske bryder Mark O. Madsen, men Patrick Nielsens tilstedeværelse i det sønderjyske Ringridertelt gav dog anledning til at spekulere i, om han nu har til hensigt at vende tilbage til bokseringen?

Promoter-virksomheden Q Pro Boxing er Patrick Nielsens næste kapitel. Foto: Jonas Olufson

Til net-mediet Knock-out.dk sagde Albertslund-bokseren følgende om sine fremtidsplaner:

- Jeg regner med meget snart at komme med her …, var det direkte svar fra Patrick Nielsen, der samtidig skulle have peget op på bokseringen for at indikere, at en aftale med Q Pro Boxing altså skulle være under opsejling.

I tæt dialog med Patrick

Tirsdag bekræfter boksepromotor Thomas Møllenberg over for Ekstra Bladet, at Q Pro Boxing i et stykke tid nu har været i tæt dialog med Patrick Nielsen, og at der burde falde en konkret aftale på plads inden længe:

- Vi er i tæt dialog med Patrick Nielsen. Vi går ind på opløbsstrækningen, og vi skal lige have de sidste ting på plads … Det, forventer jeg, sker. Og så håber vi, at vi kan præsentere Patrick Nielsen i den nærmeste fremtid, siger Thomas Møllenberg og fortsætter:

- Jeg har kendt Patrick, siden han var amatørbokser. Jeg har også fulgt med i hans karriere de senere år. Og med de boksemæssige kvaliteter, som vi faktisk føler, Patrick besidder - og som måske ikke har blomstret de senere år - så mener vi faktisk, at vi har de fornødne kapaciteter til at hjælpe ham på vej til nogle nye, store titel-kampe - som hans talent berettiger til.

Artiklen fortsætter under billedet...

I juni skiftede Patrick Nielsen bokseringen ud med den ottekantede MMA-cage, hvor han skulle kaste handsker mod den garvede MMA-kæmper Mark O. Madsen. Her ses han træne op til kampen. Foto: Jonas Olufson

- Er det ikke et usikkert sats taget i betragtning, at Patrick Nielsens seneste sejr ligger mere en to år tilbage? Selvom han boksede en god kamp i april 2018, tabte han knebent på point …

- Efter alle de samtaler, vi har haft med ham, er vi ret overbeviste om, at Patrick er et andet sted i sit liv. Os, der er fædre - det med at få et barn - det gør noget ved én. Jeg synes bestemt, det virker som om, at det er et ansvar, Patrick har taget til fulde. Det klæder ham. Det viser en dybde i Patrick, som jeg forventer, han kan katalysere over i sin boksning.

- Når Svend (Rasmussen (promotor), red.) og jeg har set i hans øjne, så mener vi, at vi kan se en oprigtighed og en lyst til at komme tilbage. Den dialog, vi har haft med ham, har ikke gjort os mere usikre på, om det er det rigtige. Vi tror på det.

- Patrick er uden tvivl et kæmpe navn herhjemme, men mener I, at han stadig har den kvalitet, der skal til?

- Det er jeg overbevist om. Måske ligger det bedste stadigvæk gemt i ham. Vi har ikke set til fulde, hvad hans talent rækker til. Det tror jeg helt ærligt ikke, vi har. Patrick er et andet sted i sit liv, end han har været førhen, lyder vurderingen fra Thomas Møllenberg.

Patrick Nielsens MMA-eventyr fik ikke en lykkelig afslutning. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vender tilbage til boksning

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet i skrivende stund at få en kommentar fra Patrick Nielsen selv, og hans manager Peter Secher er da heller ikke meget for at løfte sløret for deres fremtidige visioner.

- Jeg kan ikke og vil ikke be- eller afkræfte noget lige nu, lyder det fra Patrick Nielsens manager til Ekstra Bladet.

- MMA var på den måde ikke en ny karrierevej for Patrick Nielsen … Det var noget, han forsøgte sig med for at se, hvad det var. Patrick er jo bokser. Og der er ingen tvivl om, at han vender tilbage til boksning, spørgsmålet er bare under hvilke former, tilføjer Peter Secher.

Indgår samarbejde med Kessler Den tidligere WBA og WBC super-mellemvægts-mester Mikkel Kessler og fysisk træner og fysioterapeut Thomas Macon - bedre kendt som Team Kessler - har indgået en femårig aftale med den nystartede promotor-virksomhed Q Pro Boxing. En aftale, der skal sikre den bedst mulige træning og vejledning for Q Pro Boxings boksestald. - Vi gør det for at optimere det sportslige setup, siger Thomas Møllenberg. - Macon er ekspert i kostvejledning og er samtidig fysioterapeut - han kan optimere boksernes fysiske formåen. Bokserne kommer ud til ham cirka hver anden måned og bliver målt, vejet og testet. - Mikkel er inde over boksningen, og det giver nogle andre nuancer. Inden for bokseverdenen er det typisk sådan, at en bokser er tæt forbundet til sin træner - en træner, de mange gange har haft i mange år … Mikkel er set som en sparringspartner til både trænerne og bokserne. - Han skal også være en slags mentor, som bokserne altid kan ringe til for at få en uformel snak om, hvad den professionelle verden handler om, hvilke faldgruber der er og hvordan man forbereder sig mentalt til de store kampe, siger promotoren fra Gilleleje.

FAKTA Promotorerne Thomas Møllenberg og Svend Rasmussen fra Gilleleje - hovedaktørerne bag Q Pro Boxing - har store ambitioner:



- Vi er kommet for at blive. Vi vil være den største promotor-virksomhed i Danmark i løbet af kort tid - men det tager vi os ikke bare til takke med … Vi har større ambitioner end bare det.



- Vi er også ved at etablere os i Holland i forhold til stævner og signing af boksere. Efterhånden har vi fundamentet klart til virkelig at kunne sprede vores vinger ud, mener Thomas Møllenberg. Q Pro Boxings næste stævne er i Gilleleje Hallen 5. oktober. Q Pro Boxing har samlet stumperne op efter den nu tidligere promotor Peder Forsmans exit fra professionel boksning.

