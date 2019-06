Efter stor triumf: Giv mig den titelkamp

Super-letvægteren Enock Poulsen slår fast, at han er klar til en EM-titelkamp efter weekendens flotte sejr over polske Michael Syrowatka

26-årige Enock Poulsen (11-0) kan være på vej mod den største kamp i sin karriere.

I weekenden leverede han en stor præstation ved Danish Fight Night-stævnet, da han på point slog den stærke polak Michael Syrowatka og sikrede sig EU-titlen.

Sejren kan betyde, at Enock Poulsen kan se frem til en EM-titelkamp allerede i en nær fremtid. Som indehaver af EU-titlen er han sikret en stærk position til potentielt at udfordre den nuværende europamester Robbie Davies Jr.

På den uafhængige bokseside Boxrec kan man da også konstatere, at sejren har givet et positivt skub. Hele 70 pladser er Poulsen rykket frem på sidens super-letvægtrangliste.

Og Poulsen siger da også til Ekstra Bladet, at han er mere end klar til en ny, stor udfordring. Gerne om EM-titlen.

- Jeg tager det stille og roligt. Men det er det, jeg har trænet for. Det handler om at møde de bedste. Det er en del af udviklingen.

- Jeg vil sætte mig ned og snakke med Mogens (Palle, red.), om der ikke er mulighed for at få en stor kamp, siger han.

Enock Poulsen er klar til den største udfordring i karrieren. Foto: Claus Bonnerup

Efter lørdagens sejr har Poulsen brugt tiden på at gense sin triumf, og det har ikke været dårligt for selvtilliden.

- Jeg så lige kampen igen i går. Jeg udboksede ham fuldstændig. Jeg har trænet godt op til kampen og haft gode forberedelser, så det er helt sikkert det, der gjorde forskellen.

Han håber, at folk efter lørdagens sejr har fået øjnene op for hans kvaliteter.

- Jeg håber da, folk kan se det nu. Det er bare sådan, det er. Det er facts, lyder det med stor selvtillid

Skulle Poulsen få muligheden for en EM-titelkamp, er han heller ikke i tvivl om, at han har, hvad der skal til for at sikre bæltet.

- Bare se på mine egenskaber. Jeg er hurtig og teknisk dygtig. Jeg har hele pakken. Om jeg så møder en stærk modstander, kan jeg stadig bevæge mig hurtigt, siger han.

I første omgang skal Poulsen dog under kniven for et mindre indgreb i knæet. Det vil afholde ham fra at kunne løbe i et par uger, mens han stadig vil kunne træne let.



