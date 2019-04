Efterlader kone i gråd

Den legendariske bokser Manny Pacquiao lader søn Emmanuel, eller 'Jimuel', bokse, selvom konen er dybt ulykkelig over beslutningen

Manny Pacquiao har rundet 40. Og nu er det måske tid til at give stafetten videre til sønnike.

- Du behøver ikke at bokse. Far gjorde det kun for at komme ud af fattigdom.

Sådan lød meldingen fra den fillipinske boksemester Manny Pacquiao, også kendt som Pac-Man, til sin 18-årige søn Emmanuel, der bliver kaldt Jimuel. Men nu ser det altså ud til, at teenage-knægten har droppet forældrenes ønsker og i stedet er klar til at udveksle upper-cuts i ringen.

Man kan nemlig se på Pacquiaos Instagram-profil, at den 40-årige legende har taget sin søn med i boksehallen til lidt sparring. Billedteksten "The future!" er ikke til at misforstå.

Artiklen fortsætter efter videoen...

- Far... vi deler den samme passion for boksning. Jeg vil også repræsentere vores nation som atlet, siger sønnen ifølge engelske The Sun.

Grædefærdig mor

Moren til 18-årige 'Jimuel' udviser dog bekymring over sønnens beslutning.

Hvis det stod til hende, kunne sønnen godt finde sig en anden levevej. Manny Pacquiao fortæller sågar, at hun har været helt nede i kulkælderen.

- Hans mor græd flere gange og prøvede at fortælle ham, at han ikke skulle starte med at bokse. Men det har han altså lyst til.

Samtidig med sønnens lidt upopulære beslutning florerer der rygter omkring Pacquiao senior. Det forlyder nemlig, at han genoptager karrieren i en kamp mod ubesejrede Errol Spence.

Manny Pacquiao har vundet ti VM-bælter i otte forskellige vægtklasser. I 2010 tog karrieren en ny retning, da han blev valgt ind som medlem af Filippinernes senat.

