Én fejlede totalt, én spillede for smart og én kan blive verdens bedste: De prøvede lykken i Stald Palle

Lørdag skal slaget stå, kulminationen på den rutinerede promotor og matchmaker Mogens Palles ihærdige, standhaftige arbejde med dansk boksning, siden han i ledtog med Brian Nielsen og sin datter, Bettina, gjorde et opsigtsvækkende comeback i boksesporten tilbage i 2015 med konceptet: Danish Fight Night - ‘Tomorrows Champions’.

De stod klar med spirende danske talenter, lød det, og jagten var sat ind på den nye, store stjerne - om det så blev til en ny, dansk Super Brian eller Kessler-kriger, måtte tiden vise.

I dag, knap fem år senere, har mere end en håndfuld danske boksere været igennem Stald Palle, og det er bestemt ikke alle, der har haft lige stor succes mellem tovene - men lørdag kulminerer flere års arbejde med den ubesejrede titeludfordrer Sarah Mahfouds store VM-chance mod den regerende IBF interim verdensmester Brenda Karen Carabajal.

En historisk bedrift, hvis Mahfoud altså formår at besejre sin modstander, fordi ingen andre danskere til dato har vundet VM-titlen i IBF-regi - modsat WBA, WBC og WBO.

- Mogens Palle er én af de allerstørste matchmakere i verden, én af de mest rutinerede og én af de bedste, slår bokseekspert Brian Mathiasen fast, da han bliver spurgt indtil den garvede danske promoters egenskaber.

- Mogens har virkelig fået det optimale ud af sine boksere i denne omgang (siden comebacket i 2015, red.), det må man sgu give ham. For at være ærlig: Det materiale, han startede ud med i 2015, var bestemt ikke noget særligt - uden de store navne. Der var lang vej til at bygge noget op, der bare lugtede lidt af 90’erne med Bredahl-brødrene, Mads Larsen, Brian Nielsen, Dennis Holbæk, Racheed Lawal, Mikkel Kessler, Rudy Markussen, Søren Søndergaard, siger Brian Mathiasen.

Men Mogens Palle ER en matchmaker i verdensklasse, understreger bokseeksperten.

- Sarah Mahfoud kan blive verdensmester (interim, red.) i sin 10. kamp - det er stort. Hun har gjort det helt rigtige ved at holde fast i Mogens Palle. Oliver Meng, det store talent, rummer også et enormt potentiale, selvom det endnu er svært helt at spå, om talentet rækker til et europamesterskab eller et VM-bælte, men det er ganske enkelt imponerende, hvad Mogens Palle kan som promotor, siger Brian Mathiasen.

Bokse-ekspert Brian Mathiasen Bokse-ekspert Brian Mathiasen har selv trænet sin del af professionelle boksere i årenes løb, heriblandt Reda Zam Zam, VM-udfordreren Allan Vester, Anita Christensen, den tidligere europa- og verdensmester samt Lasse Johansen og Ahmad Kaddour.

INFO: Boksere, der har prøvet lykken ved Stald Palle siden 2015 - Brian Mathiasen giver et hudløst ærligt overblik over, hvem der har leveret varen, hvem der har skuffet mellem tovene og hvem der i fremtiden kan skabe de store resultater:

Fjervægt, Sarah Mahfoud (9-0, 3 KO's): - Hun er ubesejret, og har gjort det rigtig godt, men hun har ikke udviklet sig forfærdelig meget i sin prof-karriere. Jeg giver Mogens Palle ret i, at det nok har været fornuftigt med inspiration udefra - ift. andre måder at bokse på, andre træningsmetoder. Sarah virker dog til at mangle fysik og slagkraft.

- Det behøvede ikke nødvendigvis at have været et decideret brud med den tidl. træner, men Sarah skal præstere mere end bare de lige stød, der skal andre slag, hooks og uppercuts til. Om Sherman Williams har været den rigtige til det, aner jeg ikke, kender intet til ham som træner. Men noget skal der ske, hvis hun skal kunne blande sig i verdenstoppen.

Superweltervægt, Oliver Meng (7-0, 3 KO's): - Har gjort det overraskende godt, topklasse. Oliver Var bare 18 år, da han debuterede som prof. Der er sgu krummer i den knægt, og han har et godt bagland, et godt team omkring ham med sin far, onkel og mor.

Cruiservægt, Ditlev Rossing (13-0, 8 KO's): - Han er utrolig fysisk stærk, ubesejret og har haft en titel som ungdomsverdensmester. Hvis han skal kunne begå sig på europæisk eller verdensplan, skal han have meget mere teknik med ind over - Ditlev får aldrig sat sine bomber ind, hvis han forbliver så monoton og kun satser på de hårde slag.

Letsværvægt, Jeppe Morell (10-2, 3 KO's): - Mogens Palle mente, det var Morell, han forventede sig mest af, da DFN startede op i 2015 - så jeg vil tro, at Mogens Palle er blevet lidt skuffet. Morell har gjort det fint - men han har ikke leveret varen ift. at bokse på europæisk topniveau. Det har ikke været overbevisende i sine kampe.

- Jeg har svært ved at se, hvilken stil Jeppe selv ønsker at praktisere - og som vil passe ham bedst. I flere kampe har jeg undret mig over, hvorfor mange af hans slag rammer på modstanderens skuldre og bryst. Slag på skulder giver ingen point, og hvis han timer slaget til hovedet i stedet, giver det naturligvis både point og effekt i slagene. Jeppe er en god, stærk bokser, men vi mangler at se ham bokse mere overbevisende, hvis han vil bokse med om et europamesterskab.

Superletvægt, Victor Ramon (1-0): *Ubestemt*

Superletvægt, Enock Poulsen (11-0, 4 KO's): - Han er den, der har leveret allermest. Han har udbokset mange modstandere, virkelig gjort det top class. Enock har potentialet til at blive europamester. Han mangler dog fysik, hans teknik er eminent især defensivt, men hvis han møder lige så dygtige tekniske boksere, som ham selv, bliver han nødt til at gå mere fremad: Han mangler fysik, hvis han skal kunne sætte sig i respekt.

Superweltervægt, Allan Mahfoud (3-0, 1 KO's): *Ubestemt* (boksede senest: 18.1.2019)

Cruiservægt, Tobias Sørig (4-1, 2 KO's): - Hvad kan man forvente af en mand med 22 amatørkampe på cv'et. I mine øjne var han ikke god nok som prof, men hvad er i øvrigt godt nok? (Hvis man altid jagter den nye Kessler eller Super Brian, så ender man med at blive skuffet næsten hver gang). (Boksede senest 28.10.2017)

Sværvægt, Pierre Madsen (11-0, 10 KO's): - En super underholdende fyr og ubesejret. Han var stærk, hårdtslående og gjorde det egentlig forrygende med så relativt få amatørkampe på cv’et (omkring 15, red.), men verdensmester kunne han aldrig blive. Mogens Palle skal have ros for sin matchmaking - en flot rekordliste for en sværvægter med så få amatørkampe. (Boksede senest 5.1.2018)

Letsværvægt, Jonas Madsen (12-0, 4 KO's): - Fantastisk matchmaking. Jonas var bestemt ikke én, der havde potentialet til at blive verdensmester, otte amatørkampe på cv'et - men han vandt endda en Youth-titel og forsvarede den i årets kamp mod Andreas Lynggaard. En fantastisk kamp. Han tog selv alt for mange slag på snuden, med sådan en angrebsivrig stil ender man ikke med at bokse mange kampe. (Boksede senest 5.1.2018)

Supermellemvægt, Daniel Heinze (6-2-1, 2 KO's): En udmærket bokser, stort fighterhjerte, men med knap en snes amatørkampe. Tabte to prof-kampe, så den gik vist ikke. Jeg mener, han boksede forkert - han sagde selv, han var en kriger, der kunne tage et par på hovedet og komme stærkt igen, men det var og er en forkert indstilling. Det gælder ikke om at spille smart, uden hjelm og med små handsker, for så bliver man slået i stykker i længden. (Boksede senest 17.6.2017)

Letsværvægt, Andreas Lynggaard (5-2-0, 1 KO's): - Andreas kunne sagtens bokse, man faldt også igennem i nogle kampe. Han boksede sit livs kamp helt suverænt mod Jonas Madsen, en kamp jeg altid vil huske. (Boksede senest 24.11.2018)

Supermellemvægt, Lolenga Mock (43-16-1, 13 KO's): - Han består på alle parametre pga. hans baggrund, hans alder, hele hans vilde historie. Mock får alle plusserne i min bog. Han gik den hårde vej, ikke én af verdens bedste, men verdens største fighter - sagde aldrig nej til en kamp - har taget selv de hårde kampe til små penge. (Boksede senest 18.5.2019)

Superweltervægt, Mohamed Adel (4-0, 2 KO's): *Ubestemt* (Boksede senest 3.12.2016)

Superbantamvægt, Ali Mohamed (6-0, 2 KO's): *Ubestemt* (Boksede senest 4.7.2019)

Fjervægt, Diana Nadim (0-0-1): - Har bokset én kamp for Mogens Palle, som endte uafgjort - hvilket var ekstremt heldigt. Den kamp skulle hun faktisk have tabt, mener jeg. En stærk amatørbokser, men i sin debutkamp som prof fejlede hun totalt. (Boksede senest 15.9.2018)

Cruiservægt, Morten Fruensgaard (4-0, 2 KO's): *Ubestemt* - Stærk fyr, få kampe, men har ikke slået igennem. (Boksede senest 3.12.2016)

Sværvægt, Kasper Fruensgaard (3-0-1, 2 KO's): *Ubestemt* - Stærk fyr, få kampe, men har ikke slået igennem. (Boksede senest 3.12.2016)

‘Bejlere til Stald Palle Mellemvægt’: Adel Younes (debut): Kender ham ikke, men har set ham træne en enkelt gang, virker som en hårdtslående fyr, men med én kamp som amatør, skal man nok ikke forvente det store - han er så grøn, som man overhovedet kan være. Det er en prøvekamp, Mogens Palle har givet ham. Superletvægt, Heva Sharif (3-0, 2 KO's): En god bokser, men svært at spå noget på nuværende tidspunkt. Han skal ses an af Mogens Palle.

