Endelig kender hun sin skæbne

21. april skal Sarah Mahfoud langt om længe forsvare sin VM-titel mod tyske Nina Meinke. Boksedarlingen har måttet vente mere end to år på at komme i ringen

To år og to måneder samt tre aflyste kampe.

Sarah Mahfoud har måtte væbne sig med tålmodighed, siden hun i februar 2020 sikrede sig IBFs VM-titel i fjervægt.

Men nu er ventetiden forbi.

21. april vender Mahfoud langt om længe tilbage til ringen, når hun skal forsvare titlen mod tyske Nina Meinke.

Sarahs første titelforsvar

Nina Meinke (12-2) og Sarah Mahfoud (10-0) skulle have mødt hinanden i Brøndby Hallen i januar, men coronarestriktioner forhindrede ved den lejlighed Danish Fight Night-stævnet, som nu i stedet kommer til at finde sted i april.

Og det er gode nyheder for den danske verdensmester, der ser frem til at beskytte tronen.

- Jeg glæder mig til at komme ind og forsvare min titel. Jeg har haft den i to år uden at forsvare den, siger Mahfoud til Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne ind og vise, hvad jeg kan, og at jeg fortjener at have den her titel, lyder det fra boksedronningen.

Sarah Mahfoud da hun i februar 2020 blev hyldet på Københavns Rådhus. Foto: Aleksander Klug

Mahfoud var senest i ringen, da hun i februar 2020 tilkæmpede sig titlen fra Brenda Carabajal.

Siden er planlagte kampe mod den amerikanske WBC/WBO-mester, Amanda Serrano, mexicaneren Mayelli Flores og senest Nina Meinke i januar blevet aflyst.

- Jeg føler, det er lang tid siden, jeg har bokset. Jeg har jo trænet op til kampe nogle gange, hvor det så ikke er blevet til noget.

- Så jeg føler ikke, at træningen har ligget helt stille i de her to år, men stadig ved jeg godt, at det bliver en rigtig hård periode at træne op til den her kamp, lyder det fra Sarah Mahfoud.

Mahfouds kommende modstander Nina Meinke er regerende Europamester med en rekordliste på 12 sejre i 14 kampe. Tyskeren har bokset to gange i 2020 og én gang i 2021.

- Jeg ved, hun er stærk. Hun er en dygtig teknisk bokser, der har bokset mange kampe, lyder det fra Mahfoud om Meinke.

Savnet til bokseringen har været stort hos Sarah Mahfoud, der af flere gange har trænet op til kamp. Foto: Aleksander Klug

Været hårdt at være i

Det lyseblå VM-bælte ligger og pryder i Sarah Mahfouds lejlighed på Amager.

Mentalt har det dog i de seneste to år befundet sig et stykke fra den 32-årige bokser.

- Jeg synes virkelig, at bæltet har ligget langt væk.

- Da jeg fik det, tænkte jeg: Okay, nu kommer de fede kampe, nu sker der noget og jeg skal ud og forsvare det. Nu er jeg ligesom kommet op på et andet niveau.

- Så det, at corona kommer lige efter, og der bare går to år, har virkelig været hårdt at være i, fortæller Mahfoud.

- Også fordi man vil jo gerne ud og bokse. Jeg er 32 år, jeg bliver jo ikke yngre, jeg vil gerne ud og bokse og forsvare titlen og bevise, at jeg fortjener at være verdensmester.

- Tør du sætte næsen op efter, at det bliver til noget denne gang?

- Nu er der jo ikke nogen restriktioner mere, der er ikke rigtig noget, der kan forhindre det, og jeg tænker, at Meinke lige så meget vil have den her kamp, som jeg vil.

- Så uanset hvad kommer vi til at stå klar i ringen og tage den her, for vi har ventet lang tid på det, lyder det fra Sarah Mahfoud.