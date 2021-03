Enken har fået nok: Det er sludder

Marvin Haglers enke afviser enhver snak om, at den tidligere bokser skulle være død på grund af en coronavaccine

Der gik ikke lang tid fra Marvelous Marvin Haglers død, til at rygterne begyndte at svirre.

Den 66-årige bokselegende døde pludseligt, og det fik en del til at spekulere i, om bivirkninger fra en coronavaccine tog livet af den tidligere verdensmester.

Rygterne blev mandag for meget for enken Kay Hagler, der via sociale medier afviser snakken som dum og noget sludder.

Boksestjerne er død

- Jeg var den eneste, der var tæt på ham til sidste minut, og jeg er den eneste, der ved, hvordan det skete. Ikke engang hans familie kender alle detaljer, og jeg accepterer ikke at skulle læse dumme kommentarer fra nogle, der ikke ved, hvad der virkelig skete.

- Min skat tog fredeligt herfra med sit sædvanlige smil, og nu er ikke tidspunktet for sådan noget sludder, skriver Kay Hagler uden at komme nærmere ind på, hvad der var årsagen til Marvin Haglers død.

I opslaget takker hun desuden for al den kærlighed, hun har modtaget, efter beskeden om Haglers død kom ud. Ligesom hun oplyser, at der ikke vil være nogen begravelse eller ceremoni, fordi Marvin Hagler angiveligt hadede den slags.

Det var også hustruen, der lørdag aften offentliggjorde dødsfaldet på sin Facebook-profil.

Marvin Hagler (tv) og Sugar Ray Leonard forud for deres indbyrdes møde i 1987. Leonard vandt efter split decision, og kampen blev Haglers sidste i karrieren. Foto: Peter Southwick/Ritzau Scanpix

En af de største

Marvin Hagler anses for at være en af historiens boksere.

Fra 1980-1987 var han i besiddelse af samtlige bælter i mellemvægt og forsvarede VM-titlen 12 gange.

Han tabte dog til Sugar Ray Leonard i 1987 og stoppede efterfølgende karrieren.

Marvin Hagler føjede 'Marvelous' til sit navn i 1980, hvorfor hans fulde navn frem til hans død var Marvelous Marvin Hagler.

