Er karrieren slut?

I en alder af 29 år kan Patrick Nielsen have bokset sin sidste kamp som professionel.

Efter 30 sejre og tre nederlag er der ikke udsigt til, at Patrick Nielsen skal i ringen foreløbig.

Det er der ikke, fordi den 29-årige Albertslunddreng ikke har tilladelse til at gå i ringen.

Patrick Nielsen har de seneste to år haft fire forskellige promotorer. Team Sauerland, Peder Forsman, advokaten Peter Secher og senest Svend Rasmussen og Thomas Møllenberg, der dog lukkede Q Pro Boxing. Foto: Lars Poulsen.

Har Patrick Nielsen som professionel bokser fået fornyet sin bokselicens hos jer i Dansk Professionelt Bokse-Forbund, Jesper?

- Nej, Patrick har ikke fornyet sin bokselicens hos os, siger Jesper D. Jensen, der er præsident for Dansk Professionelt Bokse-Forbund.

Hvad betyder det mere praktisk?

- Det betyder, han ikke må bokse ved vores stævner. Før du får licens, skal du ligeledes gennemgå en række lægeundersøgelser i forhold til justitsministeriets cirkulære.

- Vi har vores egne interne halvårlige undersøgelser, mens man årligt skal gennemgå MR-scanning og tjekkes af en øjenlæge, forklarer Jesper D. Jensen.

Patrick Nielsen boksede for et par år siden en god kamp mod Arthur Abraham. Han endte dog med at tabe opgøret. Foto: Lars Poulsen

Kender ikke fremtiden

Patrick Nielsen var senest i ringen 5. oktober sidste år, da han vandt over armeneren Armen Ypremyan. De to foregående kampe tabte han til Artur Abraham og John Ryder.

Ekstra Bladet skrev for nylig, at Patrick Nielsen træner flere medlemmer i ’Fight Club’ fra Satudarah. Patrick Nielsen har også optrådt i støttetrøjer for Satudarah.

Patrick Nielsen afviste ved den lejlighed, han er begyndt at træne medlemmer af Satudarah i ’Fight Club’.

Ekstra Bladet var for nylig i kontakt med Patrick Nielsen og spurgte ind til hans fremtidsplaner som professionel bokser.

Hvornår skal du bokse igen?

- Det ved jeg ikke. Jeg kan jo ringe, når der sker noget, sagde Patrick Nielsen.

Nu er han uden licens, og det er spørgsmålet, om han har en fremtid som professionel bokser.

Det seneste halvandet år har været kaotisk for Patrick Nielsen, der har haft tre forskellige promotorer.

Efter afskeden med Team Sauerland fik han for en kort periode Peder Forsman, skiftede siden til advokaten Peter Secher og endelig havde han Svend Rasmussen og Thomas Møllenberg som promotorer, inden de valgte at lukke Q Pro Boxing.

