Et slag for friheden: Man troede Foreman ville slå Muhammad Ali ihjel

Little Rock High School i Arkansas er slående smuk mod en skyfri aftenhimmel.

Her måtte nationalgarden i 1959 tilkaldes, da ni sorte teenagere behøvede beskyttelse mod rasende hvide naboer og landsmænd, som ville forhindre dem i at følge undervisningen på en skole for hvide børn.

Da vi i 2016 banker på og siger, vi er kommet helt fra Danmark, gennem luften, over havet, bare for at se dette sted, åbner kvinden, der bestyrer museet ved skolen, selvom hun har lukket.