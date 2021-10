Fælder stjernen: Ude af spillet om tronen

Forud for Fury-Wilder 3 mener Hans Henrik Palm, at Anthony Joshua har mistet, hvad der skulle til, mens lille Usyk vil få problemer med nattens vinder

Før var de tre, så blev de kortvarigt fire, og nu er de igen kun tre, der bejler til tronen i sværvægtsklassen med alle VM-bælter på skødet.

Efter forrige weekends storkamp, hvor ukrainske Oleksandr Usyk udboksede briten Anthony Joshua og før nattens boksebrag i Las Vegas, det tredje opgør mellem Tyson Fury og Deontay Wilder, fælder Hans Henrik Palm nemlig en knaldhård dom over Joshua.

- Der er sket noget med ’AJ’, siden han blev slået ud af Andy Ruiz for et par år siden. Han er blevet blød i både kæben - og i hovedet generelt, og jeg tror, han er ude af billedet nu, siger den tidligere europamester og promotor.

- Han tør ikke tage chancer længere. Mod Usyk kom han ikke engang ind og slog serier. Usyk boksede genialt og udmanøvrerede ham reelt rent teknisk. Jeg tror ikke, at en revanchekamp vil forløbe anderledes.

Anthony Joshua efter nederlaget til Oleksandr Usyk, der i følge Hans Henrik Palm sender briten ud i mørket. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Dermed reducerer han altså antallet af bejlere med en, og søndag morgen kan det samme ske, hvis Wilder taber til Fury. Det føler Palm sig dog langt fra sikker på vil ske.

- Fury vandt relativt let sidste gang, siger han om kampen i februar sidste år, hvor briten stoppede amerikaneren i syvende omgang.

- Men ud fra de billeder, jeg har set, ligner han ikke en, der er i absolut topform.

Hans Henrik Palm har for nylig genset klip fra den første kamp mellem de to.

- Det var jo et mirakel, at Fury kom på benene igen til sidste. Han skal ikke op i ringen og blive ramt flere gange på den måde igen. Wilder er måske forudsigelig og knap så smart, men han slår bare så helvedes hårdt.

- Derfor betragter jeg den kamp som helt åben.

Tyson Fury fik ram på Deontay Wilder i deres seneste kamp efter uafgjort i deres første møde. Foto: Isaac Brekken/Ritzau Scanpix

Tænker man en duel mellem nattens vinder og Usyk frem, vil den mindre og lettere ukrainer, der har vokset sig op i sværvægt, have den absolut største chance med Wilder, mener Palm.

- Det vil være svært for Usyk mod dem begge, fordi de er så meget større end ham, men han er en rigtig dygtig bokser, han bevæger sig smart og passer på sig selv. Han er højrefodsbokser og svær at ramme.

- Han vil dog have størst chancer mod Wilder, som er mere stationær end Fury. Fury er også så ekstremt stor, at Uzyk skal bruge rigtigt mange kræfter på at komme ind og ramme ham.

Mens han anerkender ukraineren som en rigtig dygtig bokser, tvivler han på, at østeuropæerne kan blive det helt store, kommercielle hit.

- Uzyk er jo ikke den største billetsælger. Det klinger ikke rigtigt. Så der vil givet være nogle promotorer, der virkelig håber, at ’AJ’ vinder revanchekampen, så han igen bringer sig i position til en kamp mod Tyson Fury.

- Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik Fury-Joshua for et år siden, mens sidstnævnte stadig var på toppen.

Hvis du vil se Fury-Wilder 3, der bokses meget tidligt søndag morgen, dansk tid, kan du købe adgang på Viaplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

The Big Four

Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Højde: 198 cm

Rækkevidde: 208 cm

Titler: Ingen

Rekordliste: 24-2-0 (vundet, tabt, uafgjort)

Foto: Isaac Brekken/Ritzau Scanpix

Højde: 206 cm

Rækkevidde: 216 cm

Titler: WBC

Rekordliste: 30-0-1

Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Højde: 191 cm

Rækkevidde: 198 cm

Titler: IBF, WBA, IBO, WBO

Rekordliste: 19-0-0

Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Højde: 201 cm

Rækkevidde: 211 cm

Titler: Ingen

Rekordliste: 42-1-1