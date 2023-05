Far fik aldrig respekten

Bettina Palle afholder 26. maj 'Danish Fight Night' i Royal Arena, hvor hun ser frem til at hylde og tænke på sin far, Mogens Palle

- Det, min far gjorde, var helt unikt over otte årtier, men han opnåede langt større respekt i udlandet frem for i Danmark, siger Bettina Palle

De fleste mennesker ville befinde sig i noget af en livskrise, hvis de inden for en periode på to et halvt år mistede både deres far og mor.

Det er - uanset forældres alder - et hårdt slag, når man er enebarn og har levet i en lille familie med meget tætte bånd.

For sådan har virkeligheden været for Bettina Palle, der i begyndelsen af 2020 måtte sige farvel til sin mor, Lis, der døde efter flere år med Alzheimer. I august 2022 døde hendes far, Mogens Palle, efter års sygdomskamp.

- Jeg har besluttet at køre bokseforretningen videre. Det sker i min fars ånd, siger Bettina Palle, der har fået aftale med Royal Arena og Pluto TV. Foto: Jonas Olufson

- Min far fik en cancerdiagnose i januar 2020 og en måned senere døde min mor efter et langvarigt og trist forløb.

- Jeg vil ikke sige, jeg står i en livskrise, men ja, det har været ekstremt hårdt, hvad jeg har været gennem de seneste år, siger Bettina Palle.

Hun valgte selv at passe sin far i det lange sygdomsforløb. Han boede på sofaen hos hende på Frederiksberg gennem mere end to år.

- Jeg havde oplevet min mor på et plejehjem. Det skulle min far ikke gennemleve, så jeg passede ham døgnet rundt og kørte ham til alle undersøgelser på hospitalet. Det sled på kræfterne, men jeg ville gøre det igen i dag, siger Bettina Palle, der ikke sådan lige glemmer oplevelserne fra moderens plejehjems ophold.

Inden for en periode på to et halvt år mistede Bettina Palle både sin mor og far. - Det har været opslidende og hårdt, men jeg føler ikke, jeg er i en form for livskrise, siger hun. Foto: Jonas Olufson.

- Hun havde Alzheimer, og der gik for længe, før hun fik hjælp. På plejehjemmet fungerede det ikke særlig godt. Hun stak af, og jeg fandt ud af, hun var væk, før plejehjemmet. Det var ingen god oplevelse, så jeg ville ikke byde min far at havne på et plejehjem, fordi han stadig var knivskarp i hovedet, forklarer hun.

Bettina Palle er født ind i boksningen med en far, der gennem otte årtier har arrangeret professionelle boksestævner i Danmark.

Siden begyndelsen af 1990'erne har hun været en del af forretningen. Og den skal nu køres videre i fars ånd, men på Bettina Palles helt egen måde.

Det har altid været hende, der har stået for alt det praktiske. Rejst ud til kongresser og ordnet alt i kulisserne. Nu står hun på egne ben og skal løse alle problemerne selv. Der er ingen at spørge til råds.

Bettina Palle har været en del af boksemiljøet siden starten af 1990'erne, så hun er klædt godt på til at køre forretningen videre. Foto: Jonas Olufson

- Jeg har stået længe i lære og er godt oplært, siger hun med et skævt smil.

Hun befinder sig i en verden, hvor det handler om at være knivskarp, ellers bliver du med sikkerhed snydt.

- Vi har samarbejdet med mange flinke, men også en del ubehagelige mennesker. Lad mig sige det sådan: Det har aldrig været kedeligt. Man skal virkelig være helt på mærkerne, forklarer Bettina Palle.

Mens Mogens Palle havde sin helt egen facon, så har man ikke fornærmet nogen ved at sige, at Bettina Palle er lidt mere rummelig som menneske.

- Det stævne, vi holder fredag i Royal Arena, bliver en slags hyldest til min far. For det fortjener han.

Mogens Palle fulgte altid kampene ude fra et baglokale. Her ses han sammen med sin datter, Bettina, og Brian Nielsen, der var med til at arrangere stævnerne, da Mogens Palle gjorde comeback i 2015. Foto: Mogens Flint

- Jeg synes virkelig ikke, min far har fået den anerkendelse og respekt, han fortjente i Danmark. På nogle punkter er han blevet behandlet lidt tarveligt, når man tænker på, at han har lavet noget helt unikt i et lille land som Danmark.

- Han er langt mere respekteret i udlandet. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, siger Bettina Palle.

Mogens Palle nåede international anerkendelse som medlem af International Boxing Hall of Fame samt en ærespris hos EBU, den europæiske bokseunion.

- Til efteråret har jeg haft bokse- og promotorlicens i 25 år. Jeg gør ikke det her på grund af økonomien, men mit mål med at drive boksningen videre er naturligvis, at forretningen skal kunne køre rundt, påpeger hun.