Farvel til Mogens Palle - farvel til en fighter

JEG KENDTE IKKE Mogens Palle, men jeg kan alligevel med sikkerhed sige, at vi søndag mistede en af sportens helt store karakterer.

Mogens Palle var en original. Han var så stor en personlighed, at folk ikke kunne vende tilbage fra en snak med ham uden at genfortælle, hvad der skete.

Og der skete meget i de snakke med Mogens Palle, som jeg har hørt om, for han havde ikke bare boksere i stalden - han var selv en fighter.

Mogens Palle i februar 2022. Foto: Anthon Unger

HAN KÆMPEDE for sin passion hele livet - han kæmpede for at få boksningen ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. Derfor måtte journalister også forberede sig på, at enhver snak med Palle skulle indledes med mange minutters skældud.

For han forstod ikke, at boksning ikke fik mere spalteplads - at den ikke havde samme opmærksomhed, som han selv skaffede den i Danmark i sin tid. Det skulle journalisterne have at vide, inden det så kunne handle om noget andet.

Mogens Palle havde ret i, at skriverierne om boksning er blevet færre. Det skyldes, at interessen er blevet mindre - men vi mangler altså bare boksere af den karat, som Palle selv var med til at skabe for årtier siden.

Mogens Palle sammen med Brian Nielsen. Foto: Lars Poulsen

OG SIKKE BOKSERE, han har hjulpet frem som Danmarks vigtigste boksepromotor.

Jeg husker som barn, hvordan jeg kæmpede og kæmpede og kæmpede for at holde mine unge øjne åbne, så jeg kunne se Brian Nielsen bokse sent på aftenen. Det lykkedes sjældent, men jeg var alligevel Brian Nielsen-fan.

Senere var det Mikkel Kessler, som sugede mig og ekstremt mange andre danskere til skærmen for at se sport på allerhøjeste niveau. Den kredit skal Mogens Palle have. Han drev Mikkel Kessler frem, inden de to skiltes som uvenner.

Mikkel Kessler og Mogens Palle, inden de skiltes som uvenner. Foto: Claus Bonnerup

DET ER OGSÅ en del af historien om Palle - og et stort kapitel. At han mistede Mikkel Kessler - og at der var mange års mudderkastning til følge.

Han tog sine kampe, og hvem der havde ret, tror jeg ikke, der findes et facit på. Han langede ud, når han mente, at der skulle langes ud. Og han måtte også tage imod slag. Både når det gjaldt boksere og journalister.

Mogens Palle kunne da sikkert have skabt endnu mere opmærksomhed og fået endnu flere historier i tv og aviser, hvis han havde grebet dialogen anderledes an, end han gjorde. Hvis ikke alle samtaler skulle åbnes med brok over manglende opmærksomhed.

MEN HAN KUNNE ikke slippe det, for han kæmpede for boksningen så indædt og stædigt. Og han vil stå tilbage i historiebøgerne som den mand, der gjorde boksningen stor i Danmark.

Få har betydet så meget for en sport, som Mogens Palle har.

Farvel til en ægte fighter.