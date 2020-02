Fejrer fødselsdag med strippere

Der var masser af stjerner fredag aften på natklubben Sunset Eden i Hollywood, hvor Floyd Mayweather fejrede fødselsdag.

Med til bokserens 43-års fødselsdag var blandt andre rapperne Snoop Dogg og French Montana samt NFL-stjerne Reggie Bush.

Ned fra loftet hang et modelfly med teksten 'Air Mayweather', som et af bokserens egne privatfly hedder.

På det lille fly og en discokugle sad der naturligvis - fristes man til at sige - strippere, som var med til at sætte yderligere gang i løjerne. Det skriver det amerikanske medie TMZ og engelske Daily Mail.

Prikken over i'et var de tusindvis af falske dollarsedler med Floyd Mayweathers hoved på, som lå på natklubben.

Amerikaneren ankom i glitterjakke til sin egen fest. Foto: PORJ/Ritzau Scanpix

Floyd 'Money' Mayweather er den bedst betalte sportsstjerne i det forgangne årti.

Amerikaneren har ifølge Forbes indtjent lige godt 6,1 milliarder kroner i årtiet. Money får dermed travlt, hvis han skulle få lyst til at tælle alle sine moneter.

Han har tjent over halvdelen af de mange penge på blot to kampe. 3,3 milliarder kroner sikrede han sig sammenlagt for at møde Manny Pacquiao i 2015 og Conor McGregor i 2017.

De mange penge har han mulighed for at transportere i sin egen lastbil, hvis han skulle få lyst. Bokserens bilpark er også noget ud over det sædvanlige. Den består af mere end 100 biler, som er sorteret efter farve. De hvide i Las Vegas og de sorte i Miami.

Floyd Mayweather skal muligvis se frem til at finde på mere, han kan bruge penge på.

I hvert fald har han åbnet for, at Conor McGregor kan få et revanche-brag.

Se også: Sindssyg indtjening: Boksede i to minutter - tjente 60 millioner kroner!

Uhyrlige summer! McGregors millionvanvid

Mayweathers ubegribelige luksusliv: Besættelsen af penge er drivkraften