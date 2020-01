Festede med topløse piger: Blev overrasket over legende

Sherman Williams har både været i ringen med de bedste - og festet med dem. Nu er han i Danmark for at forvandle 'divaen' Sarah Mahfoud

Der er langt fra Bahamas til Bokseinstituttet i Valby, men ikke længere end at der nu er caribisk reggae buldrende ud af de små højtalere i slidte lokaler.

Dem står Sherman Williams for.

En gammel kending af dansk boksning. Ikke nødvendigvis på grund af hans knockout-sejr i Aarhus i 2016, men snarere fordi han har været en af de foretrukne fyre at hive ind, når man skulle forberede sig til en storkamp. Det kan Brian Nielsen skrive under på.

- Jeg bankede ham fuldstændig, siger Sherman Williams med et stort grin, der kan høres i hele salen.

Han sparrede med ‘Super-Brian’ forud for mange store kampe, blandt andet Mike Tyson-kampen, og forelskede sig i København. Nu er han træner for de nye håb Sarah Mahfoud og Ditlev Rossing, som skal i kamp 1. februar i et stævne, som kan følges på Ekstra Bladets hjemmeside.

Sherman Williams guider Mahfoud, og planen er en knockoutsejr. Den første i hendes karriere i givet fald. Foto: Tariq Khan

Legende-fest

Han har kæmpet mod Evander Holyfield og været sparringspartner for store kanoner som Vitaly Klitchko og Lennox Lewis. Ukraineren fik han til at lære alle Bob Marleys sange, men venskabet med Lennox Lewis stikker dybere. Han vidste, han var en god fyr, men til fest i Miami Beach blev han alligevel overrasket.

- Lennox Lewis hang jeg meget ud sammen med. Meget intelligent. Han smed ikke om sig med pengene til strippere og den slags, mens han sad i en Lamborghini.

- Jeg har set folk gå amok og få regninger for 100.000 dollars.

- Jeg var til et latterligt arrangement med Lennox. Vi sad ved bordet i Opium Garden Miami, det hotteste sted. Servitricerne var nærmest topløse, kun med et klistermærke over brystvorten. Man kunne være heldig der, siger han og kan slet ikke holde latteren tilbage.

- De fleste ville imponere sådan et sted. Alt var vildt dyrt.

Det nemmeste havde været at gå med på galejen, men sværvægtsverdensmesteren ville ikke betale for alt, hvad der stod klar på bordet.

- Han var en simpel fyr, så han behøvede ikke at bruge mange penge for at imponere.

Passionen stråler ud af Williams. Foto: Tariq Khan

Den skøreste fyr

Han har mødt mange af de store, og der er nogle skøre kugler i blandt. Det indrømmer han gerne.

- Mike Tyson var en smule ekstrem, men en fyr som Trevor Berbick er den skøreste og sjoveste, jeg har mødt.

Berbick slog Mohammed Ali i legendens sidste kamp nogensinde. Han og Williams trænede sammen i Florida, og han fortalte, hvordan han havde smadret legenden. Det næste øjeblik var han ved at sælge ham et stykke jord på Jamaica, hvor man kunne opdrætte grise eller dyrke cannabis.

- Han havde så mange tanker, så han var totalt flyvsk. Fed fyr.

- Engang kom han ind i træningslokalet, og uden at varme op gik han i ringen. Vi var der, mig og en fyr ved navn Phil Jackson, som havde bokset mod nogle af de helt store, bl.a. Lennox Lewis. Jeg vidste godt, at han var sindssyg, så jeg lod Jackson og Berbick gå i gang.

- Phil ramte ham med et godt slag, så Berbick spurgte, om han ville have krig. Så gik de i gang med anden runde, og Berbick sagde 'time out.'

- Jeg ved, hvad du laver, sagde han til Jackson. Men når du laver det slag, så stå sådan her. Mens han talte med ham, ramte han ham og slog ham ud. Det endte i en ren gadekamp. Phil løb efter sin pistol, Berbick efter sin machete. Jeg skyndte mig hen i hjørnet og holdt min kæft.

De fik talt ud. Sådan da.

- Jeg kan huske, at Berbick sagde: Undskyld jeg slog dig, men jeg kan ikke lide dig, din grimme motherfucker.

Ingen døde, og ingen ringede til politiet.

De europæiske boksere er for stive i det. Selv en Vild med Dans-vinder som Mahfoud, mener Williams. Foto: Tariq Khan

- Sarah er en diva

Sherman Williams kalder Sarah Mahfoud en diva. Det er helt okay, mener han. Men der har været én stor udfordring for ham for at gøre hende klar til VM-kampen mod Brenda Carabajal.

- Det var lidt svært. Hun sagde til mig: ‘Vidste du, at jeg var med i Vild med Dans?’

- Det vidste jeg godt. 'Jeg har set dine små fine fødder', sagde jeg til hende. 'Nu skal vi bruge det i din boksning.'

- Jeg sagde til hende: 'Sarah, du kan ikke være dansk eller hvid længere. Du må få noget sjæl.'

Efter tre uger ser det bedre ud. Men en anden ting har bekymret den danske VM-aspirant.

- Sarah påpegede, at hun ikke havde nogle knockouts. Det er ikke et problem, for 1. februar har du, sagde jeg til hende.

- Og hun skal ikke være sky. Hvis hun føler sig sexet, så sig det. Du er hurtig, smuk og dygtig. Når de hører det i Argentina, ved de, at de har taget fejl.

Han opfordrer alle de danske boksefans til at hoppe på toget nu.

- Jeg håber, at danskerne vil støtte op om deres boksere.

Plakaten til Williams største kamp. PR foto

Den berømte kamp

Tilbage i 2011 fik han sin største kamp mod Evander Holyfield. Det blev et cirkus uden lige.

Først blev kampen udskudt flere gange.

- Han havde en mistænkelig skade. Det blev min fordel, for på det tidspunkt var jeg kun i gang med at fiske og drikke Heineken.

- Han troede, han tog det svage led. De havde allerede sat en kassekamp op med Vitaly Klitchko. Jeg havde været skadet efter en bilulykke og været inaktiv i 13 måneder.

- Jeg tænkte, han var lidt en tøsedreng efter Mike Tyson-kampen.

Williams husker især, at Holyfield ikke ville give ham hånden.

- For at være ærlig var han en bunke lort. Evander lod, som om jeg ikke var der, og det var så respektløst.

I kampen fik Williams hurtigt overtaget, og han var sikker på, at han fik ram på Holyfield og skadede hans øje. I anden runde stødte de ved et tilfælde hovederne sammen, og blodet løb fra amerikanerens øje.

- Hele verden så kampen, og han gav op i tredje runde. Hvis man ikke kan bokse videre, så er det normalt en teknisk knockout.

- De kom frem til en uafgjort. Vi skulle have en omkamp, men den kom aldrig.

Han føler ikke, han fik mange chancer i karrieren. Der var ikke nogen grund til, at en amerikansk promoter skulle føre en fra Bahamas frem.

Sporten har et problem her, mener Williams.

- Hvis du er promoter og har penge, så kan man få kampe mod Mickey Mouse eller en taxichauffør fra Pakistan, bygge sit cv op og så ende i en kamp om verdensmesterskabet.

Sherman Williams gør Sarah Mahfoud klar til VM-kampen 1. februar. Foto: Tariq Khan

