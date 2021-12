Fik 236 slag i ansigtet

Du kan se hele stævnet her - specifikt kampen mellem Miriam Gutierrez og Amanda Serrano efter to timer og 50 minutter.

Hvordan må det føles at få smasket 236 slag i ansigtet i en boksekamp? Svaret, ja det har den spanske bokser Miriam Gutierrez.

Gutierrez var i ringen natten søndag mod verdensmesteren Amanda Serrano, og den 38-årige spanier fik så mange slag i ansigtet, at hun var uigenkendelig efter kvindernes kamp.

Tvekampen var en ensidig affære. I første runde uddelte den puertoricanske verdensmester 37 slag til den stakkels Gutierrez, der blot kunne fiske op med otte.

I de resterende ni runder fik spanieren hele 199 slag i ansigtet af sin stærke modstander.

Sådan så Gutierrez ud før boksekampen.

Gutierrez ses med et smadret ansigt.

Derfor var der ingen løftet øjenbryn, da Serrano blev udnævnt som vinder, men dog havde den 33-årige puertoricaner flere rosende ord til sin modstander.

- Hun (Gutierrez, red.) er en sej bokser. Hun kom ikke for at ligge ned. Jeg kæmpede mod den bedste Miriam Gutierrez, og jeg slog hende. Det var ikke et bittert tab. Det var et værdigt tab, sagde Serrano efter opgøret ifølge svenske Aftonbladet.

På den anden side havde Gutierrez også flotte ord til verdensmesteren.

- Jeg er stolt af at kæmpe mod en stor bokser. Serrano er utrolig, skrev spanieren på sin Instagram.

Kampen mellem kvinderne fandt sted natten til søndag i Florida, hvor YouTube-stjernen Jake Paul også knockoutede UFC-mesteren Tyron Woodley.

Du kan se Miriam Gutierrez få de 236 slag og hendes uigenkendelige ansigt øverst i artiklen.