Fik sviner af rivalen: - Hun skal nok blive klogere ...

En kamp mellem Danmarks bedste kvindelige boksere er under opsejling, men lige nu kæmpes der kun i kulissen.

DR kunne fornyligt fortælle, at Mogens Palle havde sendt et tilbud til Team Sauerland og Dina Thorslund, der beløb sig til 600.000 kroner.

Her slog promotoren fast, at det ikke var til forhandling, men tyskerne endte alligevel med et modbud, så lige nu svæver kampen i det uvisse.

- Kampen ville have stor værdi, fordi interessen omkring sådan et bokseopgør ville være stor herhjemme. Sportsligt ville det måske ikke give det store for mig, fordi hun ikke rigtig har nogle kompetencer, som bekymrer mig. En sejr ville derfor ikke være en stor præstation for mig, da jeg klart regner med at vinde. Men der er et personligt opgør, så det ville være en sjov kamp at bokse, udtalte Thorslund, da nyheden kom frem.

Verdensmester Dina Thorslund kan ikke se den store sportslige værdi i at møde Mahfoud. Foto: René Schütze

Sarah Mahfoud vil gerne møde rivalen, men har sigtekornet rettet mod en VM-kamp, efter hun blev IBF's interkontinentale mester i fjervægt i midten af januar.

- Nu vandt jeg bæltet sidst. Jeg vil gå efter en VM-kamp, for det er mit fokus nu. Dina skal nok være klar, når jeg siger 'nu', siger hun til Ekstra Bladet.

- Vinderen får 360.000 kroner, mens taberen ville få 240.000 kroner. Hvordan har du det med beløb i den størrelse?

- Det er da et fint tilbud. Det er mange penge, men jeg har rigtig ikke tænkt over det. Jeg kunne da godt tænke mig at komme på en træningslejr, lejligheden kunne også bruge lidt, men det er jo ikke gået i orden endnu, fortæller Mahfoud, der stod midt i en omfattende tapetnedrivning i lejligheden, da Ekstra Bladet fangede hende på telefonen.

- Nu håber jeg på en VM-kamp inden for det næste halve år. Så ville det være to verdensmestre i kamp. Det kunne være fedt.

- Hun siger: 'Sportsligt ville det måske ikke give det store for mig, fordi hun ikke rigtig har nogle kompetencer, som bekymrer mig.' Hvad siger du til det?

- Det skal hun jo sige. Hun skal nok blive klogere. Jeg tænker ikke så meget over sådan en kamp, for den er jo ikke planlagt endnu.

Efter IBF-titlen kom i hus, har hun holdt pause fra boksetræningen og ladet kroppen komme til sig selv igen.

- Jeg havde et ordentligt blåt øje ... Det er også meget rart at falde lidt ned igen, når det er så intenst op til. Jeg må indrømme, at jeg spiste chokolade en uge efter, siger Mahfoud med et grin.

Hun ved ikke, hvem hun skal møde næste gang, eller hvornår det sker. Men hun skal nok være klar, når næste opgør skal udkæmpes.

