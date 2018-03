Fik tæsk af 'Gamle' Hansen: En af Europas bedste nogensinde!

Dansk bokselegende død

- Et af de mest overraskende resultater i 30-40 år!

Sådan lød det fra den engelske kommentator, da Jørgen Gamle Hansen en juni-dag i 1979 besejrede storfavoritten Dave 'Boy' Green i Randers.

Nu er den danske kæmpe død, og det rammer den engelske bokser hårdt, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- No...oh dear...,siger Green fra sin hjemby Chatteris i det østlige England.

- Han var sådan en god fighter og en dejlig fyr. Det gør mig ondt at høre, fortæller han til Ekstra Bladet.

Dave 'Boy' Green tæller sig frem til, at han selv er ti år yngre end den danske kæmpe, der blev 74 år, og han gentager og fortsætter de rosende ord.

- Man kan ikke tage fra ham, at han var en virkelig god fighter, og han var europamester i lang tid. Han var fantastisk, siger Green.

Sådan så det ud i 1979, da Jørgen 'Gamle Hansen' knockoutede Dave Boy Green. Foto: Erik Kragh

Jørgen Gamle Hansen får pæne ord med på vejen af Dave Boy Green. Foto: Jeppe Carlsen / Ritzau Scanpix

Englænderen husker tydeligt dagen i juni 1979, hvor han blev knockoutet af danskeren.

- Jeg troede, at jeg ville vinde meget nemt, men det skete ikke. Jeg tabte, og han var på niveau med de helt store, siger Green, der uden for ringen også nåede at danne sig et indtryk af Jørgen Hansen.

- Han var en stille mand, og han sagde ikke så meget. Men han kunne ikke så meget engelsk, og jeg talte ikke dansk, så måske var det også svært, griner Green.

- Jeg husker ham som en meget seriøs person og such a good fighter, siger Green og understreger igen det med danskeren som en god fighter.

- Var han den hårdeste modstander, du mødte i karrieren?

- Han var sådan en god puncher. Sugar Ray Leonard slog mig jo ud, men det gjorde Hansen også, og det skete altså kun tre gange i 41 kampe, siger Green.

Efterfølgende vakte det opsigt, at David Boy Green klappede anerkendende, da titel-bæltet blev overrakt til Jørgen Hansen.

- Det er rigtigt. Jeg vil gerne være en gentleman, så hvis nogen slår mig, så fortjener de klapsalver, og jeg er sikker på, at han havde gjort det samme for mig, siger Green.

- Det er en skam, at han ikke kom endnu længere, for han var sådan en god fighter og kunne have vundet endnu mere. Der var mange gode boksere på den tid, men han var en af de bedste europæere nogensinde, siger Green.

Dave Boy Green blev i 2011 æret med den britiske orden MBE for sine mange år i boksesporten. Efter boksekarrieren har landmandssønnen haft stor succes som forretningsmand og har også fået tre børn.

Led af frygtelig sygdom Af Casper Hjorth/Foto: René Schütze Jørgen Hansen led af en frygtelig sygdom, som han delte med millioner af mennesker verden over. Den tidligere topbokser var diagnosticeret med Alzheimer og led af demens. I følge Alzheimersforeningen lever over 80.000 herhjemme med demens, som hver tredje time koster et menneskeliv. Sygdommen, der er opkaldt efter den psykiater Alois Alzheimer, blev opdaget i 1906, og er en kronisk neurodegeneativ sygdom, som bliver værre over tid. Alzheimers er årsag til op mod 70 procent af alle tilfælde af demens, der svækker hjernens kognitive funktioner Symptomer kan være tab af korttidshukommelse, desorientering og humørsvingninger og gradvist mister Alzheimer-ramte kontrollen over deres kropsfunktioner, hvilket i sidste ende resulterer i døden. Med 92 professionelle opgør over en periode på godt 13 år, er Jørgen ’Gamle’ Hansen den dansker, der siden 2. verdenskrig har bokset flest kampe. Allerede i 2004 fik han diagnosen Alzheimers, men i 2010 blev den ændret til 'demens som følge af boksning' - også kaldet boksedemens, der rammer mellem 15 og 20 procent af de professionelle boksere og langsomt forandrer deres personlighed og bevægeapparat. Nye undersøgelser ændrede dog siden diagnosen tilbage til Alzheimers. - Det har ikke noget med boksningen at gøre, sagde Jørgen Hansens kone for halvandet år siden til Ekstra Bladet. - Men har du Alzheimers, så kan du også få demens. Og det er altså det, han har, lød det fra Hanne Hansen, der kærligt passede og plejede den gamle mesterbokser gennem hele hans sygdomsforløb. Vis mere Luk

