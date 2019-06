Flabet boksning: Kys til nummerpige

En af de meste lysende stjerner på den danske boksehimmel Oliver Meng var lørdag i kamp, og det gik ikke stille for sig. Ligeledes blev det til succes for debutanten Victor Ramon

Oliver 'Marvelous' Meng (6-0-0) har taget endnu et skridt mod top-boksning, da han lørdag aften udslettede sin modstander i super-weltervægt, franske Flavien Bruno Bogongo (6-8-4), der i sidste øjeblik formåede at komme i vægt.

Godt bakket op fra Gedser med Team Meng i ryggen indtog IBF junior-verdensmesteren ringen selvsikkert.

Fra kampens start var der dømt kontrolleret værtshusslagsmål, da begge kæmpere var ivrige for at få sat afgørende slag ind.

Trods franskmanden forsøgte med flere solide serier i kampens indledning, var der ikke et sekunds tvivl om, at Meng var og er langt hurtigere på handskerne.

Foto: Claus Bonnerup

Den frække

Danskeren havde tydeligt overskud i starten, og da de to fightere stod stille i en clinch, vidste unge Meng fræk kækhed og sendte et kys afsted mod nummerpigerne i ringhjørnet.

Hvorfor skal du være så flabet i en boksekamp?, spurgte Ekstra Bladets reporter Meng efter kampen.

- Jeg er ikke flabet. Jeg er bare selvsikker.

Du kyssede også ud til nummerpigerne, hvad gik det ud på?

- Det var til min søster, der er nummerpige, så hun skulle lige have et kys.

Hvorfor ikke bare koncentrere sig om at kæmpe?

- Professionel boksning er også show. Folk skal huske, hvem jeg er, og det gør de nu.

Risikerer du ikke at få nogen på hovedet selv?

- Man kan ikke bokse en kamp uden at få nogen på hovedet.

Foto: Claus Bonnerup

Fortsatte

Det flabede udtryk fra Oliver Meng fortsatte, blev han ramt, trak han bare skulderen, og han smilede flere gange ud til et begejstret hjemmepublikum, der taktfast råbte ’Oliver, Oliver, Oliver’.

Men selvom slagene blev tungere og tungere mod franskmanden, der tog imod, var det ikke nok til at sende ham ned i den blå kanvas.

Mod kampens slutning blev momentum mellem to kamphaner mere svingende, og Meng blev også ramt af Bogongos handsker, der ikke havde tænkt sig at give op uden kamp.

Lige lidt hjalp det. Ingen af de to røg ned og efter otte runders intens herre-fight skulle stævnets dommere afgøre udfaldet.

Med alle dommerstemmerne på sin side kunne Oliver Meng skrive sin sjette sejr på cv’et og dermed fortsætter han sin vej mod toppen.

Lettet efter benhård debut: - En mandomsprøve

Super-letvægts knægten 20-årige Victor Ramon skulle som debutant og Danish Fight Night-stævnets startskud i ringen mod den rutinerede 41-årige Hermin Isava (10-20-5) fra Venezuela.

Det endte med 4 ekstremt hårde omgange i Arena Randers med den århusianske figther i centrum. I røg og damp - og til tonerne af 50 cent - gjorde en smånervøs Victor Ramon sin entre med træner Thomas Povlsen ved sin side.

Gong-gongen lød, og de to kombattanter så hinanden an et par sekunder … Victor brugte kløgtigt sin lange rækkevidde til at holde Hermin Isava på behørig afstand og tilsatte selv et par hurtige et-to-kombinationer. Men den 41-årige Isava rystede blot på hovedet.

Foto: Claus Bonnerup

Til gengæld ramte venezuelaneren debutanten rent på kroppen med et par onde træffere, men Victor holdt tempoet oppe og arbejdede hurtigt med skøjterne, så han kunne danse sig ud af problemerne.

I 2. omgang satte den unge debutant sig mere i respekt, selvom Hermin Isava bestemt ikke lod sig kue. Og 3. omgang blev mere på Victors præmisser, der forsøgte at nedbryde sin 41-årige modstander med en skrap uppercut og et par hårde højre-hooks. Hermin Isava virkede dog som en ganske hårdfør herre, der bestemt ikke var landet i Randers for blot at hæve hyren.

Publikum skreg vildt og voldsomt på Victor. En enkelt råbte sågar: ‘Kom nu med det maskingevær!’ Og det opildnede den unge debutant, der sendte en heftig slag-serie i smasken på sin modstander i 4. omgang.

Foto: Claus Bonnerup

- Det er useriøst!

Det blev som ventet en knaldhård debut til Victor Ramon, men efter 4 omgange kunne han trods alt triumfere i sin første prof-sejr med dommerstemmerne: 40-36, 39-37 og 40-36.

- Det var sgu en hård debut. Virkelig svær matchning - Hermin var fysisk stærk. Men Victor viste sig som en mand og gjorde arbejdet færdigt - selvom han sov lidt i 2. omgang. Det var en mandomsprøve, men han fik vist sit store potentiale, selvom han også var presset, sagde træner Thomas Povlsen.

Sveden haglede af Victor Ramon, der var ovenud stolt over sin første prof-sejr:

- Jeg skulle sgu lige i gang i 1. omgang. Det gik heldigvis godt - det var en vellykket debut. Men han var en hård negl, han stod sgu godt fast, selvom jeg ramte han rent et par gange, men nu er jeg i gang, og en hård debut? Sådan er gamet bare, sagde Victor Ramon.

Da kampen var slut, slog Hermin Isava ud efter Victor, der kvitterede svinestregen med at sende et slag retur, inden kampdommeren lagde sig imellem.

- Kæft, han var fræk der. Det var bare ren refleks, jeg sendte et slag tilbage igen, men han var sikkert nok frustreret, smågrinte Victor Ramon.

