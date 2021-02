Første gang efter brud: Noget stort på trapperne

Der bliver arbejdet intenst på at få lavet en kamp om to VM-bælter i Danmark

Nu skal der fart på, for Dina Thorslund gider ikke fedte rundt med sikre småkampe længere.

Danmarks WBO-verdensmester står til at møde Mayerlin Rivas fra Venezuela, der har WBA-bæltet. Og forhandlingerne er så langt fremme, at man er optimistiske omkring at få kampen fastlagt.

- Der forhandles om en dobbelt VM-kamp, og vi ser ud til at nå i mål. Det virker til, at alle er interesserede i, at det skal lykkes, siger hendes træner Thomas Madsen til Ekstra Bladet.

Kampen bliver den første efter bruddet med tyske Sauerland.

Dina Thorslund forsvarede sin WBO-titel i september. Foto: Claus Bonnerup

Der er sideløbende blevet arbejdet på en kamp i en anden vægtklasse, men det er ikke så langt fremme.

Kampen mod den rutinerede Rivas skal helst foregå i Danmark, hvis det står til Thorlsund-lejren.

- Vi gør i hvert fald, hvad vi kan sammen med Dinas management-firma MTK for, at det bliver i Struer i juni.

- Vi vil gerne have hjemmebane, og i Struer ved vi, at der er udsolgt, og byen er fantastiske til at bakke op.

Lige nu er det svært at lave de store kampe, men de er optimistiske omkring at få tilskuere til. Og så skal Thorslund nok også være klar til sin første kamp siden september 2020.

- Hun håber, at det falder på plads, og så er hun klar til at give det en skalle de næste måneder, siger træneren.

