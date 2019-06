- Folk tror, jeg tæsker min kæreste

Dennis Andersen må forsikre folk om, at han IKKE tæsker sin kæreste, Sarah Mahfoud, selvom det kunne se sådan ud

Når man danner par med en bokser, der af og til får synlige tæv, skal man lægge ører til meget.

Det må Sarah Mahfouds nye kæreste, Dennis Andersen, sande efter flere oplevelser på gaden.

- Folk kan godt kigge lidt fordømmende på en. Det ser ud til, at jeg har tæsket min kæreste, siger han til Ekstra Bladet, mens Mahfoud sidder ved siden af.

- Hvis vi går i Netto efter en kamp, kigger alle på Sarah og tænker, at det er synd for hende, hvorefter de ser på mig og tænker 'det dumme svin.'

Derfor går de to ikke længere i Netto sammen efter en kamp.

Hvem er mon stærkest? Foto: Mogens Flindt

Fra bandemiljø til boksering

Reddet af pizzamanden

Men der er heldigvis steder, hvor han hurtigt kan forsvare sig.

- Hvis man er ved pizzamanden, ligger der oftest en avis, som jeg kan slå op i, vise dem artiklen og bevise, at jeg altså ikke slår hende.

Parret har været sammen siden august, men de har længe holdt det væk fra mediernes rampelys.

Dit navn kommer til at følge med Sarahs for altid på nettet, lige meget hvordan det går. Hvordan har du det med det?

- Folk, der kender hende og mig, ved godt, at vi er sammen. Så jeg er egentlig ligeglad med, om resten også ved det, siger Dennis Andersen.

Sarah Mahfoud vandt sin seneste kamp i november mod sin sydafrikanske modstander. Foto: Per Rasmussen

Hvem er stærkest

Og nu når kæresten er bokser, følger der også lidt drillerier med.

- Der kommer altid den der, ’hvem tæsker hvem’. Jeg lå den anden dag og kunne ikke sove, og så tænkte jeg på, at jeg snart skal have et godt modsvar.

Et modsvar, der dog ikke er helt på plads endnu.

Til trods for at Sarah Mahfoud lever af at slås, er det faktisk Dennis, der er den stærkeste, må hun indrømme.

