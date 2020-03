Forarger i video: Sådan slår man kvinder

Er du også ved at blive lettere kulret af konen, fordi I er sammen derhjemme hele tiden?

Hvis du er det, ser det ud til, at du har noget til fælles med en verdensmester i boksning.

Engelske Billy Joe Saunders, der er indehaver af WBO's super-mellemvægts titel, har fået lækket en video fra WhatsApp, hvor han som et 'satirisk' indslag viser, hvordan mænd med problemer på hjemmefronten, kan slå sin kone eller kæreste ud, skriver DailyStar.

- Jeg ville bare lave en lille video til alle jer fædre, ægtemænd og alle jer der har kærester osv., fortæller Billy Joe Saunders til kameraet, mens han står ved siden af sin sandsæk med boksehandskerne på.

- Hvis konen er næsvis, og du prøver at være tålmodig og rolig, men på den sjette eller syvende dag, er du lige ved at eksplodere.

- Lige pludselig kommer hun løbende mod dig og spytter lidt gift, klar til at sige, at du ikke har vasket op, eller, jeg ved ikke hvad du har gjort, men hun er blevet sur på dig, fortæller den 30-årige hardhitter, inden han smideret jab af sted mod sandsækken og sætter det afsluttende venstre-hook ind.

Du kan selv se videoen i toppen af artiklen her

Billy Joel Saunders efter han rykkede en vægtklasse op fra mellemvægt til super-mellemvægt og vandt den ledige WBO-titel over Shefat Isufi. Foto: Andrew Couldridge/ritzau Scanpix

Ville aldrig tolerere hustruvold

Daily Mail var de første til at opfange videoen, og siden er det gået stærkt.

Videoen er blevet mødt med forargelse og fordømmelse, og den engelske bokser har da også været ude og undskylde, i tilfælde af at han har fornærmet nogle kvinder. Hans Twitter-konto er dog efterfølgende blevet deaktiveret.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x — billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020

Billy Joel Saunders er i forvejen kendt for mere end bare at være verdensmester i ringen, han er også kendt for sin til tider bizarre opførsel.

Tidligere på måneden kom det frem, at han havde ringet til et flyselskab i USA for at fortælle, at en af hans venner var ramt af coronalignende symptomer. Et klip kom efter episoden frem, hvor han grinende sagde, at han var lykkedes med sin plan.

Dette opkald fik nemlig hans tre kammerater smidt af et fly, der skulle fra Las Vegas til New York. Det var hverken flyselskabet eller hans venner særligt imponerede over.

Den 30-årige bokser har siden fastholdt, at han oprigtigt var nervøs for sin vens helbred, men at han undskyldte for at grine i det pågældende klip.

Om ikke andet, så ser Billy Joel Saunders ud til at få tiden til at gå derhjemme under coronavirussen.

Mon ikke, han snart finder noget nyt at undskylde for.

Billy Joe Saunders er ubesejret i de 29 kampe, han har bokset i sin professionelle karriere. Han var sidst i ringen 9. november sidste år, hvor han forsvarede sit WBO super-mellemvægts bælte.

