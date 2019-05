Forgreb sig på tv-vært: Her er straffen

Under et interview kyssede den bulgarske bokse sværvægter Kubrat Pulev journalisten Jennifer Ravalo.

Seancen blev fanget på video, Ravalo lagde sagde an, og nu har får Pulev frataget sin bokselicens.

Artiklen fortsætter under videoen ..

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) March 24, 2019

Ifølge Ravalos advokat var kysset både 'uvelkomment og ulovligt.'

Til trods for at journalisten grinte efter kysset, fortalte hun i kølvandet på hændelsen, at hun var i chok og ikke vidste, hvordan hun skulle reagere.

- Ingen kvinde skal behandles på den her måde, sagde hun.

Hvis Pulev, der blandt andet har fået prygl af legenden Wladimir Klitschko, vil undgå at miste sin bokselicens, skal han betale en bøde på omkring 16.500 kroner, mens han også skal på skolebænken for at forebygge, at han udfører sexchikane igen.

Under høringen undskyldte Pulev sin opførsel og skal senest betale sin bøde inden 22. juli.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kubrat med sin kæreste, Andra ... Privatfoto

Se også: Tvunget til kys – nu lægger hun sag an

Ikke det eneste

Tidligere har Ravalo forklaret, hvordan interviewet kom i stand, og faktisk var det ikke bare et kys, hun skulle stå model til.

- 22. marts mødte jeg Kubrat Pulev for første gang nogensinde. Jeg var der til indvejningen. Jeg spurgte til et interview. Han sagde ja. Vi foretog derpå et før kampen-interview. Dagen efter, 23. marts, efter kampen mellem Kubrat og Bogdan Dinu spurgte jeg Kubrat om et interview efter kampen. Han sagde ja, fortalte hun nu til blandt andre Sky News.

- Jeg påbegyndte interviewet. Halvvejs greb han mit ansigt og kyssede mig. Jeg blev chokeret og flov og anede ikke, hvordan jeg skulle reagere. Dernæst gik jeg hen til et bord for at putte nogle ting i min taske. Han tog om begge mine baller og klemte med begge sine hænder. Derpå gik han uden at sige noget til mig. Grinede bare, sagde hun.

Udover reporterjobbet kører Jenny Ravalo, der hedder Jenny Sushe på Instagram - som navnet antyder - også et sushi-koncept.

Ilsø ikke alene: Her er de største kokain-skandaler

Her er boksepromotors uhyggelige fortid

Brutale knockouts og danske titler: Få ALT fra fredagens boksebrag her