Forhandler om gigantisk revanche

Mike Tyson mod Evander Holyfield. En af boksehistoriens største fortællinger ser nu ud til at få et sidste kapitel.

Der er i hvert fald forhandlinger i gang for at få en tredje kamp mellem de to efterhånden midaldrende herrer. Det bekræfter 58-årige Evander Holyfield i et interview med den engelske avis The Sun:

- Jeg kan fortælle jer, at mit hold taler med Mikes forretningsledelse, så jeg afventer bare en beslutning. De kommunikerer lige nu.

- Sagen er, at jeg fortsat træner hen imod det. Jeg ved, at det kommer til at ske en dag, og så er jeg klar til ham. Jeg klarer mig fint, siger Evander Holyfield.

Han står selv noteret som vinder af begge de to tidligere opgør. Det første i 1996, hvor han som undertippet vandt på teknisk knockout i 11. omgang mod Mike Tyson, der dengang var kraftigt på vej tilbage efter sin fængselsdom for voldtægt.

Der kom hurtigt en revanchekamp på programmet i sommeren 1997. En kassekamp, der aldrig tidligere var set før - og den udviklede sig til et gigantisk drama.

Revanchekampen mellem Evander Holyfield og Mike Tyson blev alletiders største kassesucces tilbage i 1997. Foto: Gary Hershorn/Ritzau Scanpix

For Tyson bed i to omgange Holyfield i øret og blev diskvalificeret. En kæmpe skandale, hvilket også var med til at bevare opgørenes mytiske præg.

Derfor ligger det også til højrebenet, at netop de to skal mødes igen, efter at den nu 54-årige Tyson sidste år genoptog sin karriere med en opvisningskamp mod Roy Jones jr. - og Holyfield begyndte at træne målrettet igen.

Interessen for et tredje opgør er i hvert fald stor, og Holyfield er ikke i tvivl om, at det også kan blive en økonomisk succes.

- Mit synspunkt er, at man altis skal hjælpe folk. Jeg forsøger at give den godhed, jeg oplever, videre.

- Når en mulighed opstår, forsøger jeg at få det bedste ud af det, jeg har. Jeg tror, at hvis jeg møder Mike, så vil kampen kunne generere 200 millioner dollars (1,2 milliarder kroner).

Hvornår en tredje kamp mellem de to legender i givet fald skulle bokses er et helt andet spørgsmål. Det er en kamp, der ud over de mange pay-per-view-salg ville kunne sælge mange billetter. Så det er nok forventeligt, at den først kommer, når corona-restriktionerne bliver lempet betragteligt.

