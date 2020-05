- Fornærmelse at gå i ringen med ham

Det kribler i Mike Tyson for at vende tilbage til bokseringen - men returen bliver ikke mod hvem som helst

For nylig begyndte en video at florere på de sociale medier, hvor Mike Tyson viser den genopbyggede kampform af, inden han retter blikker mod kameraet og for alvor sætter blus under de svirrende rygter med kommentaren:

- Jeg er tilbage!

Mere og mere peger altså i retning af, at vi får en af historiens største boksere tilbage i ringen - såfremt der bliver opstøvet en modstander, Tyson vil gå i ringen med.

Ikke mod hvem som helst

Mens Mike Tyson truer med et bokse-comeback, er promotorer rundt omkring ved at finde en modstander til det potentielle og noget opsigtsvækkende comeback.

Nogle af navnene, der er smidt på bordet, er rugby-legenden Paul Gallen, den tidligere australske fodboldspiller Barry Hall samt rugby-spilleren Sonny Bill Williams.

Men den 53-årige legende af en bokser ser det som en fornærmelse at skulle op mod nogen af dem, skriver blandt andre New Zealand Herald og Daily Mail.

- Mike synes, det ville være at fornærme boksning, hvis han skulle op mod en rugbyspiller, siger promotoren Max Markson til The Daily Telegraph ifølge New Zealand Herald.

Rugby-spilleren Sonny Bill Williams (tv.) er en af de udfordrere, der er blevet foreslået til Mike Tysons comeback-kamp. Foto: Mark Baker/Ritzau Scanpix

Afviser millioner

En kamp mod en af de tre kunne ellers have gået hen og været en god forretning for Tyson, der angiveligt blev tilbudt tre millioner dollars, svarende til godt 20 millioner kroner, for en kamp mod en af de tre australiere.

For slet ikke at tale om indtægterne, han ville kunne score på en eventuel turneren af kampen samt tv-indtægter fra den.

En af de potentielle modstandere har meldt sig klar til bokseringen, hvis Tyson skulle ombestemme sig.

- For en god sags tjeneste ville jeg hellere end gerne træde ind i ringen mod Mike Tyson, sagde Sonny Bill Williams til The Sydney Morning Herald lørdag.

- Det ville være en ære. Et højdepunkt i karrieren at dele ringen med en ikonisk figur i sporten, tilføjer han.

Den legendariske bokser med tilnavnet 'The Baddest Man on the Planet' boksede sin sidste kamp i 2005 mod Kevin McBride, der fik bugt med amerikaneren ved lejligheden.

