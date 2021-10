Fortsætter festen virkelig?

11 opslidende omgange, hvor begge boksere var rystede, skulle 33-årige Tyson Fury bruge på at sende den to år ældre amerikaner Deontay Wilder i gulvet og forsvare sit verdensmesterskab hos forbundet WBC.

Mens bokseverdenen spekulerer i, hvilken modstander, der venter 'The Gypsy King', næste gang, har hovedpersonen travlt med at feste i Las Vegas.

For fans og promotor lyder ukrainske Oleksandr Usyk som det oplagte bud.

Det vil give Fury muligheden for at vinde de øvrige bælter i sværvægtsklassen og cementere sit navn som en af sportens største. Alternativt en kamp mod sin landsmand, Anthony Joshua, som i september tabte WBA-, IBF-, WBO- og IBO-bælterne til ukraineren.

Fury er mester i WBC-regi, mens Oleksandr Usyk er indehaver af bælterne fra de øvrige store forbund. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

- Jeg så ham gerne mod Anthony Joshua. Jeg så ham også gerne mod Usyk for at se, hvordan den kamp ville gå, skriver Sky Sports bokseekspert Carl Froch i en klumme.

Briten, som sluttede sin karriere i 2014, efter at have vundet revanchekampen mod Mikkel Kessler og siden to opgør mod George Groves, forudser imidlertid en anden variant.

Tyson Fury fester videre ...

- Jeg ville slet ikke blive overrasket, hvis han stoppede karrieren. Det afhænger af, hvor meget han elsker sporten, og hvor meget han ønsker at træde derind og gøre det hele igen. Hvis Fury siger; 'jeg har gjort min del og nu er jeg færdig', vil jeg ikke blive overrasket, skriver Froch.

'The Gypsi King' entrerer ringen i Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Under alle omstændigheder forventer han ikke en beslutning nu og her.

- Hvis jeg sætter mig selv i Furys sko, er det sidste, han ønsker lige nu at tale om, hvem han skal møde næste gang.

- Jeg bliver ikke overrasket, hvis han har det ene øje på pension.

Titelkampen var dramatisk og gik næsten tiden ud. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Samtidig hylder Froch sin landsmands præstation i weekendens brag.

- Fury kalder sig selv sigøjnerkongen, og han virkelig en konge. Han er kongen af sværvægtsklassen. Præstationen var noget særligt. Den var fantastisk. Afslutningen var enestående.

