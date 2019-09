Fortsatte med hjerneskade: Kunne være død

Anthony Joshuas træner vidste, at bokseren havde pådraget sig en hjernerystelse under nederlaget til Andy Ruiz - og det kunne have haft en fatal udgang

Hele bokseverdenen måbede, da upåagtede Andy Ruiz 1. juni knockoutede sværvægtsmester Anthony Joshua og overtog britens tre VM-bælter.

Kamplederen stoppede kampen i 7. omgang, men nu viser det sig, at Joshua allerede i 3. omgang udviste tegn på at have fået en hjernerystelse efter et voldsomt venstrehook fra Ruiz.

- Hvilken runde er det nu? Hvorfor har jeg det sådan her?, havde han spurgt sit ringhjørne efter 3. omgang.

Det burde have fået hans træner, Robert McCraken, til at stoppe kampen.

- Jeg vidste, at han havde fået hjernerystelse, og jeg forsøgte bare at få ham gennem et par runder mere - en runde ad gangen og se, hvad det bragte.

- Han havde blanke øjne, fra da han fik den træffer i 3. runde, og det bar han med sig til slut, har McCraken sagt til BBC podcasten '5 Live'.

Den slags er dybt kritisabelt , mener velgørenhedsorganisationen Headway, der arbejder for at udbrede forståelse for og forhindre hjerneskader.

Anthony Joshua var i store problemer mod Andy Ruiz. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Han mener sågar, at Joshua ved at fortsætte kunne have fået en fatal hjerneskade.

- Trænere har en pligt til at tage sig af deres boksere, og det synes klart, at Anthony Joshuas træners eneste prioritet var at vinde kampen og ikke at beskytte ham fra en potentielt fatal skade, siger vicedirektør Luke Griggs til The Sun.

- Vi ved, at når man har fået en hjernerystelse, kan ethvert ekstra slag forværre skaden. Man er i størst risiko for at få en delvis alvorlig eller fatal hjerneskade, hvis hjernen allerede er beskadiget, og man har pådraget sig en hjernerystelse.

- I det tilfælde var han delvist sårbar i forhold til at få en mere alvorlig skade. Man kan spekulere på, hvor mange dødsfald, der er indtruffet gennem årene som følge af en vind-for-enhver-pris-mentalitet.

Bokserne er allerede gået i træningslejr for at forberede sig på en rematch, der finder sted i Saudi-Arabien 7. december

