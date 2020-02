Fra ekstase til skuffelse: Dansker slået i gulvet

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

Der kom ekstra knald på til aftenens junior-VM, hvor Falsters Oliver Meng skulle forhindre ukrainske Vasyl Kurasov i at pille IBF-bæltet i superweltervægt.

Den ukrainske nationalmelodi blev spillet i en uforkortet form og fremstod derfor længere end de fleste sange, der bliver spillet i radioen.

Der er et yndigt land blev som så ofte sunget i en slags kanon, når en stor portion af lægterne bliver overtændte og vælger at skråle en hel del for hurtigt med på Oehlenschlägers gamle klassiker. Det fremtvang en del ironiske smil, men fjernede ikke den patriotiske atmosfære, der var omkring det populære unge danske boksehåb.

Der var slagsmål fra start, og hjemmebanefavoritten fik hurtigt Frederiksberg Hallen til at huje efter velplacerede slag i hovedet på den ukrainske udfordrer.

Særligt det store medrejsende bagland fra Falster kunne høres. Danmarks yngste juniorverdensmester en særdeles afholdt figur på hjemmeøen.

Kurasov bød også gerne op til dans, og der blev svunget løs med lavthængende parader i en meget fysisk kamp. Dog var det hele tiden med dansk dominans, mens de loyale fans hujede, og svedet sprang som byger fra boksernes kroppe.

I tredje runde begyndte ukraineren for alvor at se træt ud, samtidig med at Meng sprang på ham som en, der først lige var kommet i gang med at slås.

Hånd-ge-Meng. Foto: Lars Poulsen

Ukraineren kunne godt slå fra sig og fik svunget en venstrenæve i ansigtet på Meng et par gange. Det meste af tiden virkede han dog, som om han havde halvt så meget ilt i lungerne som Falster-darlingen.

Mod slutningen af fjerde runde begyndte Meng trods alt at vise tegn på udmattelse. En enkelt gang fik Svyrasov presset ham i tovene og sendt slagsalver af sted i en lind strøm, mens antydningen til gisp kunne anes fra baglandet.

Femte runde fortsatte med at være jævnbyrdig. I et underholdende show skiftede teten hvert halve minut, og rigeligt med kombinationer blev udvekslet mellem de to unge boksere, der skiftedes til at være i tovene.

Højre øve så fra sjette runde noget hævet ud hos 20-årige Meng, og kampen blev kun mere dramatisk. Mengs højre hooks fik flere gange lydniveauet til at sige i salen, men Kurasov hang på og blev ved med at kunne svare igen, hver gang Meng kom tæt på.

Det var hårdt slid alle runderne igennem. I sidste runde gik Kurasov, der nok regnede med at være bagud på point, til angreb. Men Meng sluttede skarpt af og havde tydeligvis gemt lidt i magasinet.

Efter en fuldtræffer i hovedet på Kurasov lugtede både Meng og hjemmebanepublikummet blod.

De sidste to minutter syntes han at være lige på nippet til i sidste øjeblik at gøre det til en knockout-sejr, men ukraineren Kurasov tog imod og holdt ud fra tovene.

Sejr til Meng. Foto: Lars Poulsen

Derfor var der dog heller ikke den store tvivl om pointtællingen. Tre gange 99-91 til Oliver Meng, der dermed holder VM-bæltet på danske hænder.

Og bliver aftenens store helt. Den solbrune dansker var flankeret af både venner, familie og unge drenge, der ville have selfies.

Det bliver nok en af de gode aftener for den 20-årige falsterbo.

- Det var sgu hårdt! Men 10 hårde omgange giver erfaring. Erfaring, erfaring, erfaring, slog en ellers stolt Oliver Meng fast.

- Ja, jeg tog måske også imod for mange slag selv. Det er jo aldrig en del af planen. Jeg blev ramt af hans jab, men det var jeg måske også nødt til for at få åbnet op for ham.

Morell led et knæk i tæt topbrag

Jeppe Morell, den baltiske mester, blev modtaget som en kriger. Oliver Meng havde med sit succesfulde titelforsvar varmet godt op under publikum, så der var tænding på både i og uden for ringen, da Morell og montenegrinske Nikola Sjekloca tørnede sammen.

Morell er blevet rost af eks verdensmesteren Giovanni De Carolis, der mener den danske letsværvægter har udviklet sig eksponentielt, siden han erobrede IBF Baltic-titlen.

Men var den tidligere VM- og EM-udfordrer for stor en mundfuld: Det viste sig allerede at være en vanskelig opgave i første omgang, og var Morell allerede udfordret, allerede ramt? Trods den ekstra sul på montenegrinerens krop, kunne den 41-årige Sjekloca stadig sit kram.

Den danske højrefodsbokser jagtede med hurtige kombinationer, først til krop, så til hovedet, den dominans i kampen, som en upåvirket, rutinerede Sjekloca, ikke tog så nøje.

I 3. omgang sank Morell i knæ, banket ned med et potent punch, et højresving, der med den ene handske på kanvassen blinkede et par gange med øjnene, mens kamplederen talte.

Morell var i problemer. Foto: Lars Poulsen

Jeppe Morell røg i gulvet og tabte. Foto: Lars Poulsen

Et tomt blik ud på publikum, eller et glimt af determination. Herfra smed danskeren sin forsigtighed fra sig - og buldrede med mere saft og kraft ind i sin modstander.

Sjeklocas højre, sving eller lige stød, sad et par gange plantet i Morells ansigt - danskeren åd et højre hook, så samtlige på tilskuerrækkerne udbrød et kollektivt ‘ÅH!’, men Morell bed smerten i sig.

Ja, den montenegrinske moppedreng, bød sgu på stor rutine, præsterede ikke det største, mest ihærdige pres, men ramte plet - også med venstre. Men med mandshjerte tromlede danskeren sig igennem paraderne nappede vist 6. omgang - Morell løsnede nu op, satsede mere. Det gav momentvist pote.

Kunnne Morell med sin vildskab kæmpe sig tilbage efter nok at have været pointmæssigt sat agterud. Sjekloca dukkede sig passivt, mens Morells slagkraftige serier så ud til at ramme - med effekt! Gongongen ringede, Jeppe Morell råbte som en vildmand. Han smilte enten i frustration eller begejstring, men uanset hvad krammede han straks Nikola Sjekloca efter en hård, 8. omgang.

Letsværvægtsbraget endte tæt, rigtig tæt: 75-76, 75-76, 87-73. Igen en split decision med Jeppe Morell i ringen. Men det blev Nikola Sjekloca, der løb med sejren i en potentielt karrieredefinerende kamp for den 30-årige dansker, der nu har en rekordliste på (10-3).

