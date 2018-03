Fra fjervægt til overvægt: Stjernen er SLET ikke til at kende

En af de af de mest karismatiske boksere i historien 'Prince' Naseem Hamed er svær at kende den dag i dag. Hall of Fame-bokseren ser ud til at nyde livet fuldt ud

Efter bokse-karrieren i fjervægt sluttede i 2002 er den tidligere verdensmester 'Prince' Naseem Hamed gået over i en helt anden vægtklasse.

Kampvægten som fjervægtsbokser grænser sig til 57 kilo, men den i dag 44-årige Naseem Hamed får nok ikke lov til at bokse i den klasse, hvis han skulle forsøge sig med et comeback.

Det kommer han formentlig heller ikke til, og ifølge flere eksperter var hans trænings-mentalitet i vejen for, at han blev en af de allerstørste boksere, verden har set.

Kontroversiel

Kendt for sine vanvittige ringwalks, der blandt andet involverede et flyvende tæppe, en Cadillac og en trone båret af 'slaver', gjorde han sig i den grad bemærket op gennem 90'erne.

Selvom langt fra alle i bokseverdenen var imponerede over den måde, som han indtog ringen på, så viste den bare 162 cm høje brite, at han kunne bokse.

Naseem Hamed nedstirrer sin modstander Billy Hardy, da han sender ham til tælling under deres opgør i Manchester. Foto: Andy Hooper/Daily Mail/REX

Blot 21 år gammel vandt han sit første VM-bælte i WBO i 1995, da han knockoutede den forsvarende mester Steve Robinson.

Siden fulgte VM-bælter i IBF, WBA, WBC og IBO. I alt blev det til 37 boksekampe for 'Prince', hvor han vandt 36 af dem. 31 af disse sejre kom via knockout.

Det smertefulde nederlag kom til mexicanske Marco Antonio Barrera i 2001. Blot en kamp efter var karrieren slut i en alder af bare 28 år.

Afskyede træning

Havde det ikke været for Naseems modvilje mod at træne, så kunne hans karriere formentlig have strukket sig over en længere periode med flere titler til følge - måske også i en højere vægtklasse.

En af de største bokse-promotere i England Frank Warren har tidligere sagt, at han husker Naseem Hamed som en af de mest spændende boksere, han nogensinde har arbejdet sammen med.

- Han kunne være blevet en af de største boksere, men det formøblede han. Han boksede ikke så ofte, som han burde have gjort, og han trænede heller ikke hårdt nok.

Knockoutet der sikrer Prince Naseem IBF's VM-bælte i fjervægt tilbage i 1997. Foto: REX

Det ser ikke ud til, at 'Princes' manglende lyst til at træne har ændret sig siden, han var på toppen. I dag er han næsten ikke til at kende.

Naseem Hamed fortalte senere om sit karrierestop, at han ikke ønskede at ende som andre tidligere boksere før ham.

- Jeg tænkte på det tidspunkt af mit liv: Hvorfor ikke bare være klog og stoppe med at bokse?

- Jeg havde brugt 21 år af mit liv i et træningslokale, så det var ren rutine til sidst. Det betød ikke noget for mig mere.

Prince Naseem Hamed med sit første VM-bælte, der kom i hus efter sejren over Steve Robinson tilbage i 1995. Foto: REX

Måske allerede dengang vidste han, at han gerne ville leve et lidt mere afslappet liv. I hvert fald udtalte han til The Sun, at han var træt af ikke at kunne gå ud og spise, hvad han ville.

Det gør den tidligere så flamboyante bokser til gengæld nu.

Eftermæglet

Efter han var færdig med at danse sig uden om modstandernes slag i sine leopard-shorts, så fulgte en alvorlig tid, som menes at være med til at grundlægge hans nuværende vægtklasse.

I 2005 var Naseem Hamed involveret i et trafikuheld med sin tre millioner dyre McLaren, da han kørte frontalt ind i en modkørende bil.

Sådan så Prince Naseem Hameds over 3 millioner dyre McLaren ud, efter at han kørte konfrontalt ind i en modkørende Volkswagen Golf. Foto: Gary Bagshawe/Alamy Stock Photo

Episoden endte med at koste ham 15 måneders fængsel på et tidspunkt, hvor hans kone var højgravid med deres tredje barn.

Parret i den modkørende bil fik mere eller mindre ødelagt deres liv, og føreren brækkede næsten alle større knogler i kroppen ved uheldet - selv kunne Hamed gå uskadt fra ulykken.

Efter at have tilbragt 16 uger i fængslet blev Naseem løsladt, og siden er den tidligere veltrænede 'prins' blevet spottet i en større og større udgave.