Frustrerende optakt: Modstanderen stak af

Ditlev Rossings kommende modstander har ikke haft lang tid til at forberede sig. Men en sejr står ikke mejslet i granit for den unge dansker

For den danske cruiservægt-bokser Ditlev Rossing (11-0-0) er forandringer i sidste øjeblik ikke unormalt. Det er nemlig sket flere gange, at hans modstandere tæt på kampdag har stukket halen mellem benene og meldt afbud.

Når han lørdag til Danish Fight Night, som du kan følge på Ekstra Bladet, skal i ringen, er det ingen undtagelse.

Hans oprindelige modstander Landry Matete fra Congo har i 11. time trukket sig, hvorfor Rossing nu skal stå overfor amerikanske Demetrius Banks, der er blevet hevet ind fra højre.

- Ham, jeg skulle have haft mødt fra Congo, har på papiret en bedre rekordliste. Men der er ingen tvivl om, at amerikaneren, jeg skal møde nu, er stærkere, siger Rossing, da Ekstra Bladet møder ham i træningscentret.

Rossing (th) skal møde Demetrius Banks, der bliver en hård modstander. Foto: Claus Bonnerup

Og sværere for dig?

- Ja, men det bliver fedt. Vi har arbejdet rigtig hårdt, så jeg vil også gerne have en hård modstander.

Er det ikke frustrerende pludselig at skulle omstille sig på den måde?

- Jeg har lært, at det er en del af gamet. Men det er klart, at det er frustrerende, da vi har gået og arbejdet op mod congoleseren i hele vores træningsforløb, siger Rossing, der ikke kender meget til sin nye modstander.

- I sidste ende skal jeg bare ind og gøre, hvad jeg gør bedst. Det er dem, der skal omstille sig og ikke mig.

Rossing er brøl-stærk og afviser ikke muligheden for en dag at blive sværvægter. Foto: Jonas Olufson

Har banket alle

Grundet de mange afbud har Rossings tidligere modstandere, som han alle har slået til plukfisk, været af svingende kvalitet.

Bliver han din hårdeste modstander indtil nu?

- Det er svært at sige. Vi kan ikke vide, hvilken form han møder op i. Men man kan se på hans rekordliste, at han ikke er 'over the hill', siger Rossing.

Banks har blandt andet besejret sin hidtil ubesejrede landsmand Craig Lewis (13-0-1), mens han i april måtte tage til takke med en uafgjort mod talentet Frankie Lopez (11-1-0).

Fakta om Ditlev Rossing * Født: 28. december 1994 i Nyborg

* Nuværende bopæl: Roskilde

* Rekordliste som professionel: 11 sejre, 0 nederlag (7 sejre før tid)

* Debutkamp som professionel hos Danish Fight Night den 29. oktober 2016

* Indehaver af følgende titler: (WBC World Youth Champion, vundet den 5. januar 2018)

* Amatørkarriere: 62 kampe, 45 sejre

* Klub som amatør: BK Limfjorden Skive.

* Adskillige mesterskaber herunder jysk, dansk og nordisk mester hos seniorerne. * Har som amatør besejret en række stærke internationale boksere og OL-kandidater heriblandt Gabriel Richards (svensk bokser fra World Series of Boxing-serien), Tomi Honka (tidligere nordisk mester fra Finland) og Kevin Melhus (norsk bokser, som i dag er ubesejret som professionel). Vis mere Luk

Vil gå hele vejen

Rossings store drøm er at kunne gå hele vejen på den internationale boksescene, men i skrivende stund er den unge dansker endnu under opbygning.

Rossing bliver trænet af den tidligere danske bokser Osama Hadifi (th), der vandt 11 kæmpe og tabte tre. Foto: Jonas Olufson

Han er indehaver af WBC Youth-titlen, som han i en alder af 24 år kan forsvare for sidste gang, når det går løs på lørdag.

- Det er kun min 12. kamp, så den er utrolig vigtig og kan betyde meget for min fremtidige karriere. Et nederlag ville være noget rigtig lort. Det er helt sikkert.

- Jeg er på vej fremad og ligger nummer 33 WBC’s verdensrangliste og tager gerne et ryk op med en sejr. Der er ikke plads til et nederlag, da det kan få rykket mig langt, langt tilbage, siger Rossing.

Om Ditlev Rossing tager endnu et skridt mod verdenseliten kan du se på lørdag med et Ekstra Bladet++-abonnement. Vi sender hele stævnet LIVE fra Randers. Til stævnet kan du blandt andre også opleve Vild med dans-vinderen Sarah Mahfoud, århusianske Enoch Poulsen og stortalentet fra Falster Oliver Meng.

Sådan gik det sidste gang Ditlev Rossing var i kamp:

