Frustreret dansk verdensmester kan skride fra Sauerland

Der har længe svirret rygter i bokseverdenen om den danske WBO-verdensmester Dina Thorslunds fremtid.

Fredag kan Ekstra Bladet så afsløre, at Danmarks vel nok pt. største bokse-navn er på blokken hos den nystartede danske promotor-virksomhed Q Pro Boxing.

Promotor Svend Rasmussen bekræfter således over for Ekstra Bladet, at Q Pro Boxing sågar allerede har tilbudt en betragtelig stor ‘afståelsessum’ for super-bantamvægter Dina Thorslund til Team Sauerland.

Et tilbud, som Nisse Sauerland dog allerede har skudt ned i et møde mellem de to parter tidligere på ugen.

Det har dog ikke taget modet fra Svend Rasmussen, der fortæller, at Q Pro Boxing vil slå til med et særdeles lukrativt tilbud, når Dina Thorslunds kontrakt med Team Sauerland udløber i slutningen af februar næste år.

Alle sejl er med andre ord sat til for at lokke den danske hardhitter ud af kløerne på Team Sauerland.

- Er Dina Thorslund på vej til Q Pro Boxing?

- Det har jeg i hvert fald arbejdet meget hårdt på de sidste par måneder. Så det kan jeg godt bekræfte, siger Svend Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Jeg har tilbudt ham (Nisse Sauerland, red.) en pæn afståelsessum. En meget, meget pæn afståelsessum. Men han har tv-rettigheder, som er bundet op på Dina, så han kan ikke indgå en aftale for nuværende. Tv-aftalen udløber nok den 28. februar ligesom Dina Thorslunds kontrakt.

- Derfor sagde jeg: ‘Det er O.K. med mig, så venter jeg bare til 1. marts, så lægger jeg et officielt tilbud på bordet, hvor jeg lægger de penge, du (Nisse Sauerland, red.) kunne have fået for Dina Thorslund nu, oveni i hendes løn over de næste fire år hos os.’ Det bliver et tilbud, som han får rigtig svært ved at matche, understreger den danske promotor.

Team Sauerland har ifølge Svend Rasmussen såkaldt matching rights indskrevet i Thorslund-kontrakten, hvilket vil sige, at Sauerland til den tid har ret til at matche tilbuddet fra Q Pro Boxing, og hvis dette er muligt, må Dina Thorslund ikke skrive under med Q Pro Boxing.

- Jeg smider et tilbud på bordet 1. marts, og det bliver et meget stort beløb, som han slet ikke kan matche, fastslår Svend Rasmussen, der også står bag selskabet Quaestor, som de seneste to år har været Dina Thorslunds sponsor.

Hvem er Q Pro Boxing? Q Pro Boxings har netop annonceret den tidligere Sauerland-bokser Patrick Nielsen som nyeste skud på stammen i den danske promotors boksestald. En boksestald, der desuden bl.a. tæller: Kessler-lærlingen Abdul Khattab, Mikkel ‘Pjatrøv’ Nielsen, talenterne Oliver Møllenberg og Mahdi Jallaw. Næste stævne er Fight Night-stævne er i Gilleleje Hallen 5. oktober, hvor bl.a. Patrick Nielsen gør comeback. Vis mere Luk

Frustreret Thorslund-træner: Hvor er den store plan for Dina?

Siden Dina Thorslund erobrede WBO VM-titlen efter en sejr over Jessica Arreguin Munoz tilbage i 2018, har den hårdtslående dansker forsvaret VM-bæltet to gange i overbevisende stil. Senest i Horsens, hvor hun slog April Adams til plukfisk over 10 omgange.

Efter ‘Thunder from Down Under’-forestillingen i Horsens meldte Sauerland ud, at Dina Thorslund skulle gå en vægtklasse op (i fjervægt) for dermed at kunne udfordre den ubesejrede amerikanske boksestjerne og WBO-verdensmester Heather Hardy i USA.

Men siden har Thorslund-lejren og træner Thomas Madsen intet nyt hørt om fremtidige kampe - og det samme kan siges om kontraktforhandlingerne, der slet ikke er påbegyndt trods Dina Thorslunds snarlige kontraktudløb.

Dina Thorslund står derfor ved en skillevej, nu hvor den seriøse interesse fra Q Pro Boxing reelt er blevet bekræftet.

- Det er klart, at når der er kontraktudløb næste år, så er det ikke anderledes end alle andre sportsgrene, når det kommer til tilbud. Dem forholder vi os selvfølgelig til. Vi er ikke engang gået i gang med nye kontraktforhandlinger med Sauerland endnu. Det, synes vi, da er meget underligt - at vi ikke er blevet tilbudt noget nyt, siger Thomas Madsen til Ekstra Bladet.

- Siden kampen i Horsens har vi heller ikke hørt noget overhovedet … Vi aftalte at arbejde hen mod en kamp i USA til oktober. Men der har faktisk ikke været nogen dialog overhovedet. Vi har intet hørt. Det eneste, vi kan se, er, at de navne (som bl.a. Heather Hardy, red.), der er blevet nævnt som mulige modstandere, skal møde andre boksere.

- Så det ligner ikke en VM-kamp i fjervægt det næste lange stykke tid.

- Frustrerende?

- Det er træls, når for en bokser som Dina. Det er svært at motivere en top-bokser, når der ikke overhovedet er noget nyt på vej. Det er ikke godt for hende med de lange pauser.

- Mangler der en overordnet plan?

- Ja. Jeg synes ikke, man lige i tiden kan se, at hun er Danmarks største boksenavn. Der kommer jo intet nyt. Hun rider slet ikke på den bølge, som ellers burde skylde ind over havnen … Hendes mål er jo at samle VM-bælter eller rykke op i vægt for at få et nyt bælte der. Det føler jeg ikke, vi kommer nærmere overhovedet lige nu.

- Har i ytret jer til Sauerland?

- Vi har prøvet at spørge, om der er noget nyt, men det har vi ikke fået svar på.

- Det mest frustrerende er, at der slet ikke er styr på fremtiden overhovedet. Dina har kontraktudløb snart, og vi er ikke i nærheden af en ny aftale.

- Vi ved, der er kommet en henvendelse fra Q Pro Boxing, men der ligger bolden mellem Nisse (Sauerland, red.) og Svend (Rasmussen, red.). Vores opgave er, når de er blevet færdige, at finde ud af, hvad der er bedst for Dina. Men vi er ved at være derhenne nu, hvor hun er så stort et navn, at der skal en helt anden slags økonomi til i det her.

- Men det lyder til mht. Q Pro Boxing, at det kan blive den største kontrakt i Danmark siden Mikkel Kessler. Kan Dina sikre sin fremtid ved det her, så er det også det, vi gør, siger Thomas Madsen.

- Skylder Dina ikke Sauerland noget - det er trods alt der, hun har opnået alle sine store resultater?

- Dina har holdt liv i deres boksestald i Danmark siden Patrick. Dina har holdt gang i butikken herhjemme med fulde huse i Struer hver gang. Dina er jo heller ikke blevet rig af det her på nogen måde. Det er jo ellers ganske naturligt, at når man stiger i rækkerne, så burde økonomien også følge med - så vi skylder ikke noget som helst.

- Nisse (Sauerland, red.) har gjort et godt stykke arbejde, men det samme har Dina.

- Det er et problem, at der ikke er andre end Dina hos Sauerland til at trække læsset i Danmark lige nu. Der er ikke nok fokus på stalden, som slet ikke bliver brandet som førhen.

- Det er plat, at man bliver stillet en kamp i udsigt, og så kan man lige pludselig læse, at Heather Hardy skal møde en anden bokser, det er skuffende. Det har Dina været træt af længe. At hun går og sætter sig op til en ting, og så bliver det ikke til noget alligevel, slutter Thomas Madsen.

Q Pro Boxing om Dina Thorslund: - Jeg startede med at sponsorere Dina for lige knap to år siden med Quaestor, og den udvikling, hun har haft i den periode, har været fænomenal. Hun er en fantastisk kvinde både i og uden for bokseringen. Jeg har endda også overvejet at ansætte hende som fysioterapeut ved Q Pro Boxing - et godt tillægsprodukt, vi kan tilbyde vores boksere, siger Svend Rasmussen. - At tilknytte en kapacitet som Dina med den jernvilje hun ejer, og det ansigtsudtryk hun har, når hun stiger op i ringen, det vil uden tvivl øge konkurrence-evnen for Q Pro Boxing, men det vil også øge respekten fra de yngre generationer. Dina vil kunne sætte et positivt islæt på hele vores setup. Vi vil gerne kreere en bokse-familie. Vi står sammen om det her projekt, tilføjer han. - Kan en nystartet promotor-virksomhed tilbyde en verdensmester de kampe, hun gerne skal have på topniveau? - Vi er meget nye som promotor-virksomhed, men bare fordi man er ny, behøver man ikke være inkompetent, lyder det fra Svend Rasmussen, der trods alt allerede har bevist, at han kan skaffe titel-kampe til sine boksere med bl.a. en WBO Junior World-titel til Oliver Møllenberg og en WBA Kontinental-titel til Khattab. Vis mere Luk

