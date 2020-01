Frygtindgydende modstander venter i 'Årets kamp'

Ekstra Bladet sender direkte fra Danish Fight Night lørdag 1. februar fra kl 19. Læs mere her!

Jeppe Morells boksebrag mod den tidligere både VM- og EM-udfordrer Nikola Sjekloca, der i alt står noteret for hele 13 titelkampe i karrieren, kan sagtens gå hen og blive ‘Årets kamp’ ifølge den bundrutinerede boksepromotor Mogens Palle.

Det er med andre ord den 30-årige danske IBF Baltic-mesters helt store chance for et international gennembrud - altså blandt verdenseliten, mener Palle, der beskriver letsværvægtskampen som 'toppen af kransekagen' til det snarlige VM-boksegalla.

Nikola Sjekloca Nikola Sjekloca (35-5-1, 11 KO) fra Montenegro, 41 år. Har bl.a. besejret VM-udfordreren Khoren Gevor, europamesteren Hadillah Mohoumadi og Roman Shkarupa og været indehaver af WBC International og WBC Mediterranean. Har bokset titel- eller eliminatorkampe mod Sakio Bika og Tyron Zeuge - begge senere verdensmestre. Rangeret som nr. 14 på europaranglisten - efter et års inaktivitet genindtræder han som nr. 31 i verden i letsværvægt ifølge Boxrec (Morell nr. 49)

Grum modstander

Den 41-årige montenegriner kan bryste sig af et imponerende og frygtindgydende cv, idet han har mødt nogle af verdens allerbedste boksere - heriblandt Callum Smith og Anthony Yarde.

I december 2017 boksede han uafgjort på udebane i Tyskland mod Robert Stieglitz i en kamp om europamesterskabet i letsværvægt. Mange mente, at Sjekloca dengang blev snydt for sejren - og det samme var tilfældet, da han tabte knebent på point til Arthur Abraham i en VM-kamp om WBO-titlen.

- Nikola Sjekloca (til venstre) fra Montenegro har accepteret at komme til Danmark og mødeJeppe Morell, så vi har nu endnu en storkamp på programmet og en modstander,som sportsligt set er langt bedre end Patrick Nielsen, siger den erfarnepromotor Mogens Palle i en pressemeddelelse. Foto: Privatfoto.

Nu venter så aarhusianske Jeppe Morell 1. februar i Frederiksberg Hallerne i en decideret storkamp.

Morell, der midt i januar rejste til Rom i Italien for at sparre med eksverdensmesteren Giovanni De Carolis som et led i sine forberedelser til sit livs kamp - mod sin hidtil stærkeste modstander.

Den grumme, rutinerede montenegrinske modstander skræmmer dog ikke livet af den danske højrefodsbokser, der, siden han i sommer blev baltisk mester, har sagt sit job op som pædagog for at fokusere 100 procent på boksningen.

- Der er ingen, der kan skræmme mig, bedyrer Jeppe Morell, der virker både ekstremt velforberedt og sprudlende af selvtillid.

- Godt nok, siger du, har han mødt både Smith og Yarde, men han har ikke mødt Jeppe Morell, smågriner Morell og tilføjer:

- Han skal sgu passe på, han ikke undervurderer mig.

Den drastiske, omend velovervejede beslutning om at kvitte pædagogtjansen for netop at leve og ånde for boksning 24-7 har for alvor båret frugt, føler Morell.

- Jeg er på mit absolut højeste niveau. Folk får den bedste udgave af Jeppe Morell, og jeg lover at give ALT, hvad jeg har i ringen 1. februar. Selv Giovanni (De Carolis, red.) er vældigt overrasket over min udvikling, siger den danske letsværvægter.

- En mand som Sjeklocaaccepterer kun en kamp, hvis han mener, han er klar. Sjekloca er bestemt ikkenogen journeyman, han kommer for at vinde! Men jeg kan sagtens bide skeer medde store drenge, spørg bare Giovanni (De Carolis, red.). Foto: Privatfoto.

I december var det på tale, at Morell langt om længe skulle bokse mod Patrick Nielsen i et rent dansk boksebrag. Men selvom Albertslund-bokseren en kort overgang viste interesse for at bokse mod Morell 1. februar, trak han dog hurtigt følehornene til sig.

- Han (Patrick Nielsen, red.) endte bare med blive stille. Jeg tænker, han nok ikke har troen på sig selv længere - ellers havde han taget imod udfordringen, siger Jeppe Morell.

- Patrick har nok svært ved tanken om at skulle tabe til en landsmand. Patrick, der altid har levet højt på at være det største navn i dansk boksning. Men det ‘trofæ’ eksisterer på ingen måde mere, når han sådan bakker ud af en kamp mod én som mig, der nu er højt rangeret - han sidder slet ikke på tronen længere. Det er slut! fastslår Morell.

TITEL GJORDE UDFALDET

- Respekt.

- Jeg er på mit absoluthøjeste niveau lige nu, og folk får den bedste udgave af Jeppe Morell at se.Jeg giver alt, hvad jeg har 1. februar. Det ved jeg, at Sjekloca også gør - detbliver et brag af en kamp, lover Jeppe Morell. Foto: Privatfoto.

Det var den italienske eksverdensmester Giovanni De Carolis umiddelbare reaKtion, da den danske letsværvægter Jeppe Morell forsøgte at forklare ham årsagen til sin eksplosive udvikling.

En udvikling, Giovanni straks kunne mærke, da de i fredags sparrede for første gang siden den danske IBF Baltic-mesters ankomst til den italienske hovedstad, Rom.

Morell har nemlig, siden han vandt over cubanske Dayron Lester tilbage i juni i Randers, valgt at sætte alt på ét bræt, satse alt på sin boksekarriere og dermed også kvitte jobbet som pædagog.

- Det var nu eller aldrig, jeg tog chancen uden at vide, hvad jeg ville få ud af det? Jeg har ikke set mig tilbage siden, understreger Morell. Foto: Privatfoto.

Det var den baltiske titel, dommernes afgørelse, der gjorde udfaldet, fortæller Morell - altså en split decision, akkurat ligesom den danske højrefodsboksers sind i dagene derpå.

Men Jeppe Morell tog en beslutning: Nu gælder det tilværelsen som letsværvægter - koste hvad det koste vil - med al den usikkerhed, både personligt og økonomisk, der følger med.

Jeppe Morells kamp mod Nikola Sjekloca, der som tidligere både VM- og EM-udfordrer har kæmpet mod verdensklasseboksere som f.eks. Arthur Abraham, kan blive altafgørende. En dansk sejr over Sjekloca (35-5-1), der trods et års inaktivitet genindtræder som nr. 31 i verden i letsværvægt ifølge Boxrec, kan udløse så mange point, at Morell kan blive løftet op i det øverste verdenseliteniveau, lyder det fra Danish Fight Night-lejren. Mogens Palle har et enestående talent for at matche sine boksere mod stærke fightere, der er på nippet til at knække i karrierens efterår - hvis 30-årige Morell skal kunne gøre sig på EBU-niveau, skal Sjekloca besejres.

Om han så må leve på en sten de næste par år og vende hver eneste krone, indtil de store, indbringende kampe melder sig på banen - hvis de da altså kommer - så må det være sådan, siger Jeppe Morell.

- Jeg havde et job, jeg var glad for, og tjente en fin løn, så det var fandeme en svær beslutning. Hvis jeg virkelig sagde mit job op, var der jo slet ikke lige så mange penge at rutte med hver måned - hvad fanden skulle jeg leve af? Var jeg nu god nok til at satse på boksningen? Men det var nu eller aldrig, jeg tog chancen uden at vide, hvad jeg ville få ud af det? Jeg har ikke set mig tilbage siden, understreger Morell.

- Lige nu er jeg bare glad, hvis det hele kan løbe rundt, jeg vælter ikke i penge, men jeg tror fuldt og fast på, at hvis jeg skaber de resultater, jeg går efter, så skal pengene nok komme, siger Jeppe Morell. Foto: Privatfoto.

Det lyder måske meget simpelt, fortsætter Morell, men det har virkelig krævet et stort mandsmod at kvitte den ellers sikre, forudsigelige tilværelse.

Det har naturligvis været hårdt:

- Jeg har jo fucking sagt mit job op? Nu skal jeg jo for alvor have noget ud af min træning, min boksning? Ellers bliver det da fandeme pinligt? Ellers ender jeg jo bare med at tage pis på mig selv?

- Jeg har virkelig været 100 procent fokuseret, trænet umenneskeligt hårdt, studeret gamle boksekampe på Youtube om aftenen, trænet min hjerne med neurofeedback og optimeret min restitutionsproces med såkaldt floating, fortæller Morell, der i disse dage er taget mutters alene til Rom på træningslejr.

- Lige nu er jeg bare glad, hvis det hele kan løbe rundt, jeg vælter ikke i penge, men jeg tror fuldt og fast på, at hvis jeg skaber de resultater, jeg går efter, så skal pengene nok komme, siger den danske bokser, der 1. februar tørner sammen med den 41-årige, tidligere både VM- og EM-udfordrer Nikola Sjekloca, der har hele 13 titelkampe på sit cv.

- Jeg kan drage nytte af, at jeg i min karriere ikke har haft 12 kampe mod 12 journeymen, som alle blev slået i gulvet i 1. omgang - for så havde jeg fandeme været på dybt vand nu. Men jeg kan sagtens bide skeer med de store drenge, spørg bare Giovanni (De Carolis,red.).

Jeppe Morell Født: 24 oktober 1989, Ringkøbing, opvokset i Tarm Bopæl: Aarhus Højde: 187 centimeter Vægtklasse: Letsværvægt Træner: Thomas Povlsen Amatørkarriere: 27 kampe, 22 sejre (alle nederlag revancheret) Rekordliste: 10-2 (3 KO) Titler: IBF Baltic-mester i letsværvægt Titelkampe: 5. januar 2018 (IBF Baltic): Nederlag på TKO (øjenskade) til Sven Fornling. 15. juni 2019 (IBF Baltic): Sejr på point over Dayron Lester Uddannelse: Pædagog

