Fury stopper Whyte i VM-brag

Det er fortsat Tyson Furys navn, der står på både The Rings og WBC's verdensmestertitel i sværvægt.

Det står klart, efter at han lørdag aften på Wembley besejrede Dillian Whyte på teknisk knockout i slutningen af 6. omgang.

Fældet af en veltimet uppercut fra Tyson Furys højrehånd, der sendte Whyte bagover, og da Whyte efterfølgende rejste sig, kunne han ikke blive stående på sine ben.

Dillian Whyte kom ganske vist på benene igen - men de eksede voldsomt under ham, og kamplederen måtte stoppe kampen. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Et brag af en afslutning på en kamp, der indtil da ellers ikke så ud til at blive så eksplosiv som forventet.

Det startede ellers lovende, da Tyson Fury overdrevent selvsikker gik til ringen til tonerne af Kings of Leons 'Sex is on Fire' på et stopfyldt Wembley.

Men da gonggongen lød i første omgang, gik dampen lidt af. Det blev en meget uskøn affære, hvor begge boksere i perioder holdt hinanden meget i stedet for at bokse - hvilket også kampleder Mark Lyson flere gange advarede dem for.

Dillian Whyte startede kampen som højrefodsbokser, hvilket tydeligt overraskede Fury - han gik selv ud som højrefodsbokser i 2. omgang, men hurtigt fandt de begge tilbage i vanlig venstrefods-stil.

Det satte så også kampen op i tempo efter tomgangs-tjat i de første fire-fem minutter.

Fury kontrollerede kampen, men Whyte lurede hele tiden med sin begrænsede rækkevidde.

Tyson Fury ventede dog tålmodigt, og mod slutningen af 6. runde fangede han så Whyte med et brag af en uppercut.

En selvsikker Tyson Fury indtog Wembley. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

- For en professionel bokser var det en god uppercut. Jeg tror, at selv Lennox Lewis ville have været stolt af den uppercut, sagde Tyson Fury efter kampen med adresse til den tidligere britiske verdensmester.

Og så blev han ellers spurgt til, om det var sidste optræden fra hans side:

- Jeg lovede min hustru gennem 14 år, at jeg ville stoppe efter tredje kamp mod Deontay Wilder. Men jeg blev nødt til at bokse for et udsolgt Wembley - og det var fantastisk.

- Jeg tror, at jeg må holde mit ord. Jeg tror, at det var det sidste tæppefald for 'Gypsy King', sagde Tyson Fury.

Og så satte han ellers gang i fællessang, da han sang for med 'American Pie' - med et kor på 94.000 på det legendariske fodboldstadion.