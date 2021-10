Fury vinder vildt boksebrag på knockout

Briten Tyson Fury forsvarede natten til søndag dansk tid sit verdensmesterskab i sværvægt i Las Vegas ved at besejre amerikanske Deontay Wilder på knockout i 11. runde i det tredje opgør mellem de to boksere.

Efter en utrolig dramatisk kamp, hvor begge krigere formåede at få slået hinanden i gulvet flere gange, var det favoritten Fury, der til sidste kunne løfte armene i vejret i triumf.

Med sejren beholder den 33-årige bokser, der også går under navnet 'The Gypsi King', sit verdensmesterskab hos forbundet WBC.

Kampen var på forhånd meget imødeset blandt boksefans, da de første to opgør mellem Fury og 35-årige Wilder har leveret masser af spænding.

Og de to kombattanter skuffede på ingen måde publikummet i T-Mobile Arena.

Deontay Wilder blev særligt i det andet møde med Fury udbokset af briten, og det var i nattens opgør tydeligt, at han var sulten efter revanche.

Amerikaneren kom således blæsende ud af sit ringhjørne fra første sekund og lignede i første runde en mand, der var ovenpå.

En underholdende boksekamp udspillede sig i Las Vegas. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Som kampen skred frem, fik Fury, der bredt anses for at være den dygtigere bokser af de to, dog bedre styr på amerikaneren, og i tredje runde lykkedes det også briten at slå Wilder i gulvet. Han kom dog på benene igen.

I fjerde runde så 35-årige Wilder noget mærket ud af situationen, inden han lykkedes med at ramme briten med sin frygtede højrehånd.

Det var nok til at sende Fury en tur i gulvet, men han kom hurtigt op igen. Ikke længe efter måtte briten dog til tælling igen, men også her lykkedes det ham at rejse sig.

I løbet af de næste runder overtog 33-årige Fury så småt initiativet, og det var også ham, der ramte med klart flest slag.

Fra sjette runde og frem så amerikaneren flere gange fuldstændig vakkelvorn ud. Alligevel formåede han at holde sig på benene og ramme Fury med flere store slag.

I 11. runde gik den så ikke længere for Wilder, da briten knockoutede amerikaneren med en stærk højrehånd efter en fantastisk og intens boksekamp.

Briten endte med at tage en ny sejr over Wilder. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Dermed har Tyson Fury vundet de seneste to ud af tre opgør mellem de to, efter at det første endte uafgjort.

Han vil nu formentlig stile efter en kamp mod ukrainske Oleksandr Usyk for at forene alle bælter i sværvægtsdivisionen og cementere sin status som en af de største.

Omvendt ligner 35-årige Deontay Wilder en færdig mand på topplan efter to nederlag i træk til briten.

- Sidste gang beklagede han sig over et flækket kranium og en skadet arm. Denne gang kommer hans kønne, lille kone ikke til at kunne genkende ham. Jeg kommer til at sende ham hjem slagtet, sagde Tyson Fury ved indvejningen.