Gal igen: - Fjern mig!

Sværvægtsverdensmesteren i boksning Tyson Fury er vant til at skabe ballade med sin opførsel uden for bokseringen.

Nu er briten igen i søgelyset i hjemlandet.

Denne gang fordi den kontroversielle bokser har bedt om at blive fjernet fra listen over nominerede til den prestigefyldte pris som årets sportspersonlighed i Storbritannien (Sports Personality of the Year, Spoty, red.)

Det er BBC, der hvert år uddeler prisen, og tirsdag blev Tyson Fury nomineret sammen med fem andre sportspersonligheder.

Men allerede onsdag gik bokseren ud på de sociale medier og bad om at blive streget fra listen over nominerede:

Furys begrundelse er, at han ser sig selv som folkets mester og ikke har behov for verifikation eller priser. Slutteligt opfordrer han alle sine følgere til at lade være med at stemme til Spoty-uddelingen.

Tyson Fury er ellers nomineret på baggrund af sit flotte comeback til bokseringen efter sin deroute, hvor han både kæmpede med depression, overvægt og stoffer.

Tyson Fury blev i februar verdensmester i sværvægt i bokseforbundet WBC, da han slog Deontay Wilder i Las Vegas på teknisk knockout.

Tyson Fury (th) havde krammet på Deontay Wilder i Las Vegas. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Siden Spoty-prisen første gang blev uddelt i 1954 er Tyson Fury den blot anden sportsudøver, der har bedt om at blive fjernet fra listen over nominerede.

I 2015 bad OL- og VM-guldvinderen i længdespring Greg Rutherford om at blive fjernet fra BBC's ceremoni, fordi han følte sig utilpas over en anden deltager... Ja, det var Tyson Fury....

Dét år udtalte Tyson Fury følgende:

- Der er kun tre ting, der mangler at blive fuldført, før djævelen kommer hjem: den ene er, at homoseksualitet bliver gjort lovligt, den anden er abort, og den tredje er pædofili. Hvem havde troet i 50erne og 60erne, at de to første ting ville blive gjort lovligt?

Den bizarre udtalelse faldt Greg Rutherford ekstra for brystet, da han har en søster, der er lesbisk.

Tyson Fury har mange gange ført sig frem på bizar vis. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Selv om Tyson Fury har anmodet om at blive fjernet fra listen over årets sportsudøvere, så har BBC meldt ud, at det ikke kommer til at ske.

Vinderen vil, som altid, blive fundet blandt offentlighedens stemmer under liveshowet. Det finder i år sted 20. december.

Her er Tyson Fury oppe mod cricketspilleren Stuart Broad, Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton, Liverpool-spilleren Jordan Henderson, snooker-verdensmesteren Ronnie O'Sullivan og jockey Hollie Doyle.

