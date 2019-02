Gider ikke mere pis! Micki sender bror ‘bedemands-blik’

FØLG MICKI NIELSENS KAMP LIVE HER HOS EKSTRA BLADET FRA KLOKKEN CA.23.00

ROESELARE (Ekstra Bladet): Albertslund-bokseren Micki Nielsen er klar til kamp! Den 25-årige danske cruiservægter satser på at dele en gedigen omgang øretæver ud i Eventhal Schiervelde i Roeselare i Belgien mod hjemmebane-favoritten Yves Ngabu.

Den muskuløse belgier er indtil nu regerende EBU europamester, men fra og med i aften (lørdag, red.) satser den hårdtslående dansker på at kunne titulere sig selv som Ngabus overmand og EM-champ!

- Ser pisse godt ud!

I centrum af den lille belgiske stad Roeselare slentre en ordknap Micki Nielsen rundt og slår højre hooks-huller i luften. Han er omringet af et større entourage - en håndfuld tætte venner anført af brormand Patrick Nielsen - som modsat plaprer løs om dagens længe ventede EM-brag.

Patrick Nielsen er imponeret over sin lillebror - som ifølge både Nisse Sauerland og træner Gutte Løiborg skulle være i sit livs form:

- Jeg har aldrig set ham så mega-seriøs før! Han ser jo bare pisse godt ud for én gangs skyld. Jeg har prøvet at lave pis med ham til træning, men jeg har virkelig fået det der onde bedemands-blik og ordene: ‘Patrick! Enten tager du hjem nu, eller også så træner vi!’ Vi plejer altid at kunne pjatte sammen, men det har vi ikke kunnet denne gang, siger Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

Micki Nielsen th. lader op til aftenens EM kamp med storebror Patrick Nielsen tv. i centrum af Roeselare. Foto: Lars Poulsen

Micki Nielsen har trænet stenhårdt de sidste tre måneder og ifølge Albertslund-teamet sendt et vognlæs sparringspartnere - bl.a. en Eddie Hearn-bokser - på retræten med et par seriøse kæberaslere - og efter sigende en tåre eller to i øjenkrogen. Der venter med andre ord en seriøs herrefight, når Micki Nielsen tørner sammen med lokal-helten Ngabu.

- Jeg frygter for hans (Yves Ngabus, red.) ve og vel - især efter hvad jeg har set til træning. Det her er en rigtig, rigtig god kamp for Micki. EBU-bæltet vil være rigtig stort for ham. Det er lige, hvad han har brug for, understreger Patrick Nielsen, der mener, at det er på tide, at Micki Nielsen snart vender tilbage til bokseringen i Danmark.

- Det er på tide at han (Micki Nielsen, red.) vender tilbage efter seks kampe i udlandet. Men når han har vundet det EM-bælte, så er det sgu ham, der sætter standarden, siger han.

