Gigant raser: - Forræderi

- At ændre statsborgerskab er ægte forræderi.

Sådan sagde den tidligere verdensmester i sværvægt Nikolai Valuev til Sport24 til spørgsmålet om, hvorvidt russiske sportsfolk vil skifte statsborgerskab for at undgå udelukkelsen af dem fra internationale konkurrencer.

Efter udelukkelsen er der flere russiske atleter, som har valgt at skifte statsborgerskab for at kunne deltage i deres respektive sportsgren.

En af dem er den russiske cykelrytter Pavel Sivakov, som er en del af Ineos Grenadiers. Andre har sagt, at de overvejer at gøre det.

Nikolai Valuev fejrer sin sejr over amerikaneren Evander Holyfeild i 2008. Foto: AP Photo/Keystone, Walter Bieri

Nikolai Valuev mener dog ikke, at der kommer til at være mange russiske atleter, som vil skifte statsborgerskab.

Ifølge ham skal alle de russiske sportsforbund, som er blevet udelukket, appellere afgørelsen hos den internationale sportsdomstol, CAS.

- Efter min mening vil der ikke være nogen masseændring af statsborgerskab for russiske atleter på baggrund af udelukkelser fra internationale konkurrencer. Det forekommer mig, at landsholdsatleter ikke vil skifte statsborgerskab på trods af de ulovlige sanktioner.

- Det er ægte forræderi, og derfor er det de færreste, som tør gøre det, sagde Valuev.

Efter Ruslands invasion af Ukraine er russiske atleter blevet udelukket fra at deltage i samtlige internationale begivenheder.

Nikolai Valuev før en kamp i 2007. Foto: Steffen Kugler/picture-alliance/dpa/AP Images

Politikeren Valuev

Ud over boksekarrieren har Nikolai Valuev også kastet sig ud i en politisk karriere. Han indstillede sin boksekarriere i 2009, og i 2011 blev han medlem af det russiske underhus, Dumaen.

Som bekendt er han ikke bange for at udtrykke sin holdning, og den mentalitet har han også taget med ind i russisk politik.

Eksempelvis rasede han over afgørelsen om, at Rusland kun måtte deltage ved De Olympiske Lege under et anonymt flag efter en omfattende dopingsag i 2016.