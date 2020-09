Giganter bekræfter: Nu kommer storkampen!

Så kan fight-fans med hang til spektakulære showkampe godt begynde at sætte kryds i kalenderen.

Den regerende WBA-verdensmester i weltervægt, fillipinske Manny Pacquiao bekræfter nemlig de påstande om en boksekamp i Mellemøsten, som den pensionerede UFC-legende Conor McGregor lancerede på Twitter fredag.

I en officiel pressemeddelelse forklarer Pacquiao, der udover at være en af verdenshistoriens største boksere også er senator på Fillipinerne, at det er coronakrisen i hans hjemland, der har fået ham til at tage mod udfordringen.

'Senator Manny Pacquiao vil kæmpe mod UFC-superstjernen Conor McGregor til næste år. Hovedparten af hans indtægter vil gå til dem, der i hele landet er påvirkede af pandemien', lyder det.

Dermed er der lagt op til et sensationelt comeback til irske McGregor, der tidligere på året for tredje gang i karrieren valgte at gå på pension,

Men han har altså fået lyst til at se blod igen, og smed fredag bomben i et sandt amokløb på Twitter, hvor han først forklarede sit seneste karrierestop, og blandt andet afslørede private udvekslinger med UFC-bossen Dana White, inden han til sidst afslørede kampen i Mellemøsten.

I de første tweets forklarer den notoriske 'bad boy', at hans sæson blev spoleret, fordi han stod på spring til at kæmpe ved flere stævner, men fik at vide, at han først kunne returnere til oktagonen, når coronakrisen igen tillader tilskuere ved ringside.

'Jeg pressede hårdt på op til sæson. Flere modstandere og adskillige datoer blev tilbudt undervejs', skriver han blandt andet.

'Da covid så ramte, og der blev talt om, at jeg skulle vente på, at tilskuerne kom tilbage igen, gik jeg min vej. Jeg havde ventet længe nok på det tidspunkt'.

'Det er under alle omstændigheder vand under broen nu. Op i røveren med det. Næste gang bokser jeg mod Manny Pacquiao i Mellemøsten', proklamerede han.

Og den kamp bliver altså nu en realitet.

40-årige Manny Pacquiao kan udover titlen som senator og regerende verdensmester prale af, at være den eneste i historien, der har været verdensmester i otte forskellige vægtklasser.

Han har i alt vundet 12 VM-titler og er den eneste nogensinde, som har været mester henover fire dekader.

Conor McGregors cv er ikke helt så voldsomt, men han har blandt andet som den første været UFC-champ i to vægtklasser på samme tid, ligesom han har sit eget whiskey-mærke.

Den 32-årige irer kan også trække kunder i butikken som få andre.

Hans kamp mod Khabib Nurmagomedov satte rekord med 2.4 mio. amerikanske pay per view-kunder, mens hans eneste erfaring som bokser, nederlaget i showkampen mod Floyd Mayweather, tiltrak 4.2 mio. betalende tv-seere i Nordamerika. Det er næstmest i historien.

Så mon ikke, der bliver en skilling både til de to kæmpere og corona-ofrene på Fillipinerne, når kampen løber over skærmen?

