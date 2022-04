Gigantisk brag: Kessler udpeger favoritten

Den største boksekamp i nyere tid.

Lørdag aften brager boksestjernerne Tyson Fury og Dillian Whyte sammen på Wembley Arena i London.

- Min favorit er Tyson Fury. Han er ikke bange for nogen, og en af hans stærkeste forcer er, at han er en meget intelligent bokser.

- Han er også teknisk dygtig. Han kan få sine modstandere helt ud af den. Personligt var jeg ikke bange for at blive slået ud, men jeg var bange for at skuffe mine fans og mig selv. På det punkt er Tyson Fury utrolig stærk mentalt, når han først træder ind i ringen, siger Kessler til Ekstra Bladet.

Britiske Tyson Fury, som også er kendt under navnet 'They Gypsy King', er i dag en af de bedste sværvægtsboksere i verden.

Men vejen til toppen har ikke været nem for den 33-årige bokser.

Tyson Fury er ubesejret sværvægtsverdensmester. Han har 31 sejre. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Var nede og ramme bunden

Den ubesejrede Tyson Fury har været igennem mere end de fleste. Stjernen har tidligere bokset med flere dæmoner udenfor ringen.

Han har blandt andet døjet med svær depression, kokain og alkohol misbrug.

- Han er enormt dygtig taget i betragtning af det, som han har været ude i. Misbrug, alkohol, stoffer. Han har haft psykoser og sådan noget. Mentalt har han jo været helt nede og ramme bunden.

Mikkel Kessler har tidligere mødt stjernen ved et boksestævne, hvor han var der for at støtte en af bokserne.

- Jeg har engang mødt ham til et boksestævne. Han havde meget store øjne og var en helt anden person. Alle snakkede om ham til det stævne. Han var en af de bedste, og nu tager han stoffer og er helt væk, sagde folk.

- At han rejste sig fra den nedtur, er helt vildt. Jeg beundrer den måde, han har formået at komme tilbage på.

Tyson Fury til pressemøde inden lørdagens boksebrag. Foto:

Tror på sig selv

Fury er ubesejret verdensmester i sværvægtsboksning, og det er ikke en titel, han har opnået uden selvtillid.

- Man skal være meget egoistisk i boksning, og Fury tror enormt meget på sig selv. Man skal ikke bare sige det, men man skal tro på det selv. ’Jeg er den bedste’, ’Ingen kan slå mig’.

- Den mentalitet skal man have, og det er han virkelig god til. Når han går ind i ringen, så tænker han, at han vinder hver gang, siger Kessler.

Rivaliseringen mellem Tyson Fury og Dillian Whyte har stået på i lang tid. De to boksere har omtalt hinanden i knap så pæne vendinger ved forskellige lejligheder. Dermed er der lagt i kakkelovnen til et brag med ondt blod på Wembley lørdag aften.

Mikkel Kessler peger på, at netop rivaliseringen udenfor bokseringen kan være noget, der får kampene til at vokse.

- De har jo trashtalket hinanden i lang tid, og derfor er der blevet bygget en særlig stemning op til kampen. Det gør jo kampene kæmpestore.

Selvom Kessler aldrig selv blev den store 'trashtalker', anerkender han, at det gavner sporten.

- Jeg har aldrig været den type, som havde behov for at sige de her ting til min modstander, men det er sjovt, og man skal jo sælge billetter til kampene. Man må gerne have lidt kant.

34-årige Dillian Whyte skal prøve at stoppe Furys sejrsstime. Whyte har 28 sejre og to nederlag. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Der forventes at komme op imod 94.000 tilskuere til kampen. Dermed kommer kampen muligvis til at slå publikumsrekorden, som i øjeblikket bliver holdt af Anthony Joshua og Wladimir Klitschko, der mødtes i 2017.

Braget mellem Tyson Fury og Dillian Whyte vises på pay-per-view lørdag aften. Kampen sendes på Viaplay omkring midnat dansk tid.