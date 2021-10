Gik du glip af årets brag? Se de dramatiske højdepunkter

Britiske Tyson Fury forsvarede tidligt søndag morgen dansk tid sit verdensmesterskab i sværvægt, da han knockoutede amerikanske Deontay Wilder i 11. omgang i T-Mobile Arena i Las Vegas.

Det var de to kombattanters tredje indbyrdes møde, og det gik ganske dramatisk for sig. Begge boksere var flere gange i gulvet, inden Tyson Fury sikrede sig den anden sejr over Wilder i næstsidste omgang. Det første opgør mellem de to endte uafgjort.

Kampen blev vist som pay per view, men hvis du ikke var blandt de morgenfriske, der havde åbnet pungen for at se verdensklasseboksning, så kan du nu se højdepunkter fra kampen i tv-afspilleren øverst i denne artikel.

