Giver kæresten ulovligt kys

Hvis man gerne vil på en romantisk ferie, kan Maldiverne ofte være et dejligt sted at tage hen for at få sol og varme.

Sådan forholder det sig dog ikke helt, hvis man er homoseksuel. På Maldiverne er det ulovligt at vise, at man er tiltrukket af en af samme køn. Straffen kan være op til otte års fængsel og 100 piskeslag, ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

Newcastle-bokseren April Hunter ville gerne statuere et eksempel. Derfor valgte hun at lægge et billede op af hende og kæresten, der kysser i det azurblå vand på feriedestinationen.

Til billedet skrev hun: 'At det stadig er ulovligt at være homoseksuel på Maldiverne og andre muslimske lande i disse dage og år, er vanvittigt. Det er vores tanker'.

Efterfølgende har den 24-årige bokser valgt at fjerne billedet igen, mens hun stadig var på Maldiverne. Formentlig i frygt for at komme i problemer. Det britiske udlændingekontor advarer da også homoseksuelle om, at de kan få lange fængselsdomme og bøder i et land som Maldiverne.

Inden April Hunter fjernede billedet, nåede flere at kommentere det. Mange hyldede hende for at gøre opmærksom på homoseksuelles rettigheder, skriver engelske Daily Mail.

April Hunter har bokset to kampe i hendes professionelle boksekarriere. Begge var i 2019, og begge gange vandt hun på point.

Se det ulovlige billede øverst i artiklen.

Med Ekstra Bladet + kan du se FC Barcelona og Real Madrid i Copa del Rey her!

Se også: Holdkammerater gift i luksuspalads

Se også: Se billederne: Danske Harder giver medalje-kys

Se også: Se klippet her: Hiver penis frem efter afgørende mål

Lykkelig Mulle: Intet negativt ved at springe ud som lesbisk