Glad Kessler efter sejr: Et godt stykke arbejde

Dansk boksning har et spændende navn på vej.

20-årige Oliver Zaren vandt fredag aften karrierens sjette sejr ud af lige så mange kampe over Nika Gvajava fra Georgien.

Med dommerstemmerne 3-0 var der ingen tvivl om udfaldet i supermellemvægtskampen i tyske Ilsenburg.

Efter kampen var det en svært tilfreds Mikkel Kessler, der træner Zaren:

- Han er på vej, og han gjorde et godt stykke arbejde i dag, sagde den tidligere verdensmester med det bredeste smil i Ilsenburg.

Arkivfoto: Claus Bonnerup

Selv var Oliver Zaren også ganske godt tilfreds.

- Jeg har det godt. Jeg er meget glad. Det var en god og lærerig kamp, kom det fra den unge Roskilde-bokser.

Det er mindre end et halvt år siden, han kom i Team Sauerlands stald. Siden er det blevet til to sejre.

I november sagde promotor Kalle Sauerland således:

- Vi har store forhåbninger til Oliver Zaren, han har den rigtige attitude og et fantastisk hold omkring sig. Hvis han bliver ved med at arbejde så hårdt og leve for sporten, kan jeg forestille mig, at han kan efterfølge Mikkel Kessler som dansk verdensmester.

Læs det interview her