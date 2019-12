Glad Mahfoud: Den chance får man ikke hver dag

Eksperten: Taktisk manøvre fra Mogens Palle

Brian Mathiasen medgiver, at Sarah Mahfouds drastiske beslutning kan fremstå risikabel.

Men han pointerer dog også, at det er en taktisk manøvre, som den bundrutinerede Mogens Palle før har benyttet sig af, når hans store boksestjerner for alvor skulle toptunes til de helt store boksebrag.

- Jeg har altid sagt til professionelle boksere: I har kun én karriere, og den skal I passe på. Den kan være slut på et splitsekund, hvis I ligger og roder rundt på gulvet. En boksetræner har omvendt mange år i sig, og bokserne skal først og fremmest tænke på dem selv – og hvad der er bedst for dem selv, siger bokseeksperten, der dog medgiver at timingen i dette tilfælde kan fremstå nådesløs ift. Steen Sørensen.

Men sådan er gamet, understreger Brian Mathiasen.

- Hvis Mogens Palle mener, at Sherman (Williams, red.) kan bidrage med mere og gøre Sarah Mahfoud endnu bedre, end hun var med Steen i ringhjørnet, så er det den rigtige beslutning – men jeg kan sagtens sætte mig i den tidligere træners sted. Rent følelsesmæssigt er det nemlig et stort tab. Det er altid meget emotionelt at miste sin bokser – for man kommer meget, meget tæt på hinanden.

Sherman Williams egenskaber som boksetræner i træningslokalet kan kun måles på Mahfouds resultater i ringen – ikke før, slår Brian Mathiasen fast, der til gengæld mener, det er et glimrende argument, at den danske fjervægter nu ikke længere skal bruge unødig spildtid i dagligdagen på transport – tid, der kan bruges til at restituere.

- Mogens Palle har altid været tilhænger af amerikanske trænere – han har før gjort nøjagtig det samme, når danske boksere har skullet kæmpe de store kampe. Det kan være, han har tænkt, at det, som Sarah har vist indtil nu, ikke rækker, hvis hun skal møde de store kanoner – at hun dertil skal lægge ti procent på, så hun står bedre rustet, siger Brian Mathiasen.

Selvom der ifølge Brian Mathiasen findes mange glimrende boksetrænere herhjemme, der kan udvikle de danske amatørboksere, så er professionel boksning immervæk nærmest en helt anden disciplin, og kræver derfor også ofte et andet mindset og en helt anden tilgang til boksningen, understreger han. Dertil kan bokseeksperten sagtens følge Mogens Palles argumenter.