Glæd dig: Du kan se historisk VM-brag

Efter fire års arbejde på at genopbygge en slagkraftig boksestald er Mogens Palle og datteren Bettina nu klar med en vaskeægte VM-basker i et af de store forbund.

Det sker 1. februar i Frederiksberg Hallerne, hvor Sarah Mahfoud skal forsøge at tage VM-bæltet fra den forsvarende mester Brenda Carabajal fra Argentina. En fight, der meget vel kunne blive en af de mest spændende kampe på den danske boksescene i år.

- Vi glæder os rigtig meget til det dobbelte VM-stævne i Frederiksberg Hallerne den 1. februar, som bliver den foreløbige kulmination på godt fire års hårdt arbejde på at genopbygge dansk professionel boksning.

- Sarah Mahfoud skal som bekendt forsøge at blive IBF-verdensmester, når hun udfordrer mesteren Brenda Carabajal fra Argentina. Hvis det lykkes hende at vinde, bliver hun den første danske IBF-verdensmester, hvilket er en historisk bedrift, og vi vil dermed have skabt verdensmestre i samtlige af de store, anerkendte VM-forbund, hvilket også er en flot milepæl for dansk boksning, siger Bettina Palle til Ekstra Bladet.

Der har været langt mellem stævnerne på dansk grund, efter blandt andet promotor Svend Rasmussen kuldsejlede med sine stævner – også hos Mogens Palle har der været langt mellem snapsene. Men Bettina Palle er fortrøstningsfuld.

- Dansk boksning blomstrer for tiden. Niveauet er igen højt, talenterne har indfriet forventningerne, og vi har som sagt en officiel VM-udfordrer i Sarah Mahfoud samt en officiel EM-udfordrer i Enock Poulsen, som er klar til de helt store opgaver og har imponeret stort i sine første 11 kampe som professionel, siger Bettina Palle og fortsætter:

- Efter blot syv kampe som professionel er super weltervægteren Oliver Meng klar til at forsvare sin titel for første gang, når han ligeledes 1. februar sætter sin IBF junior-VM-titel på spil mod Vasyl Kurasov fra Ukraine.

- Oliver Meng skriver dermed endnu engang historie ved at være den yngste danske bokser, der skal forsvare et sådant mesterskab, idet han fortsat kun er 20 år gammel. Han ser ud til at gå en meget stor fremtid i møde.

Udover Sarah Mahfoud og Oliver Meng så skal Ditlev Rossing, Jeppe Morell, Heva Sharif, Victor Ramon og Adel Younes også i aktion ved VM-stævnet.

