Glæd jer! Titelbrag og tæv i stride strømme på Ekstra Bladet

Det bliver til et glædeligt gensyn med Sarah Mahfoud, Oliver Meng, Ditlev Rossing, Allan Mahfoud og Enock Poulsen, når bokse-promotor Mogens Palle byder velkommen til endnu en version af Danish Fight Night.

Både Sarah Mahfoud og Oliver Meng skal bokse deres karrieres første titelkamp, når der er live-boksning fra Nykøbing Falster Hallen 18. januar.

Sarah Mahfoud møder sydafrikaneren Bukiwe 'Anaconda' Nonina i en titelkamp om IBF's interkontinentale mesterskab i fjervægt, mens Oliver Meng møder Tanzanias Maono Ally i et opgør om IBF’s junior VM-titel i super weltervægt.

Derudover bokser også Allan Mahfoud, Enock Poulsen og Ditlev Rossing ved boksestævnet.

Er du fan af boksning, så kommer her en god nyhed. For tredje gang i træk har du mulighed for at se hele Mogens Palles stævne live på tv her på ekstrabladet.dk.

Mogens Palle og Ekstra Bladet er nemlig blevet enige om en aftale, der sikrer tv-dækning af nogle af Danmarks mest talentfulde boksere.

- Det er nu tredje gang, at vi sender Danish Fight Night, og det har brugerne på ekstrabladet.dk taget godt imod. Ekstra Bladet har altid haft et dedikeret boksepublikum, og derfor er vi da også glade for aftalen med Mogens Palle.

- Boksning har haft det svært i Danmark, siden Mikkel Kessler lagde handskerne i skabet, men det er imponerende, som netop ildsjælen Mogens Palle prøver at dyrke de danske talenter og fortsat driver dansk professionel boksning sammen med Team Sauerland. Den genopbygning vil Ekstra Bladet gerne være en del af, og derfor er det fedt, at vi kan sende stævnet på fredag fra Nykøbing Falster, siger Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen.

Du kan se hele boksestævnet i vores PLUS-univers. Er du allerede kunde, så har du adgang til kampen, eller skal du købe et plus-abonnement for at få adgang. Det koster 49 kroner at få adgang til hele vores plus-univers herunder altså også Danish Fight Night-dækningen.

Der kommer meget mere info om begivenheden, som vi nærmer os. Så følg med på eb.dk

Se også: Kvindelige danske stjerner smider tøjet: Vi var aldrig i tvivl

'Vild med dans'-vinder satser ALT: Her er hendes plan