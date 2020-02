‘Granitkæbe’ overraskede debutant: - Han rystede bare på hovedet

Den 20-årige superletvægter Victor Ramon satser på, at han med sin tunge højrehånd kan få sin argentinske modstanders verden til at snurre

Det 20-årige stortalent, som Stald Palle-lejren kalder ham, Victor Ramon (1-0) møder i sin blot anden profkamp argentinske 25-årige Ezequiel Gregores (1-1) ved promotor Mogens Palles VM-boksegalla.

Den 171 cm høje Gregores, der selv må betegnes som mere eller mindre uerfaren i profregi. Han har dog bokset som amatør i Spanien i nogle år - og bringer dog en solid erfaring som eliteseniorbokser fra spanske turneringer.

- Jeg tror virkelig, at han er stærk. Han er ikke så høj, men han ligner en, der går fremad i ringen og presser på. Min træner Thomas Povlsen har set nogle videoer med ham, så vi lægger en god plan og taktik. Men jeg skal selvfølgelig bokse, som jeg plejer og ikke gå på kompromis med min egen stil, har Victor Ramon, der gik over som professionel efter blot 19 amatørkampe med sejre i de 17, tidligere udtalt.

Ramon, den talentfulde knægt med de spanske rødder, er dog ikke bleg for at love en gedigen omgang festfyrværkeri i ringen, når det går løs - han melder i hvert fald selv ud, at han siden sin debut sidste år er blevet både stærkere og en tand skarpere.

- Jeg føler mig mere klar både fysisk og psykisk end sidste gang - jeg har jo allerede været oppe i ringen én gang, selvom det hele stadigvæk føles en smule nyt, men denne gang føler jeg mig meget mere afslappet, understreger Victor Ramon.

Victor Ramon ser tilbage på sin debut i sommer - her fortæller han, at han sagtens kunne mærke, at slagene fra den dengang bundrutinerede, dobbelt så gamle venezuelanske modstander, Hermin Isava, føltes en kende hårdere i ansigtet med de ret så tynde profhandsker - hårdere end i de glade dage som amatør, det er stensikkert.

- Man kan sgu ikke bare tage imod på samme måde, som da man var amatørbokser - det var meget hårdere i debuten! Det føltes også, som om Hermin Isava havde en helt exceptionelt solid granitkæbe - han kunne virkelig tage imod nogle slag, hvor han egentlig bare rystede lidt på hovedet, når han blev ramt med min tunge højrehånd - normalt har jeg ellers altid kunnet se, når øjnene har kørt rundt i hovedet på mine tidligere modstandere.

- Men det kan jo være, jeg ser det igen i morgen mod Ezequiel Gregores, griner Victor Ramon, der trods små, flakkende sommerfugle i maven ellers med nogenlunde stor sindsro ser frem til sin kamp - hvor hans gameplan ganske enkelt er at bokse kløgtigt, hurtigt og fokuseret med kyndig vejledning fra Thomas Povlsen.

