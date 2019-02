Grim ordkrig før boksebrag

Han har ikke bare branchens største vægtfylde men også den skarpeste tunge, den 30-årige Jarrell Miller, der 1. juni vil forsøge at tage Anthony Joshua’s vm-bælter hos WBA, WBO og IBF titles.

Ved et pressemøde forud for sværvægtsbraget i Madison Square Garden tog amerikaneren i alt fald munden mere end fuld og kaldte briten for ‘fraud, prick, Uncle Tom’ og ‘giant pussy’ (oversæt gerne selv), men det var nu først, da han beskyldte sin modstander for at skyde genvej til sin imponerende muskelmasse, at han fik respons.

- Denne ’motherfucker’ har fået dispensation til at tage testosteron og alt muligt andet lort. Jeg har lavet min research. Hvem går fra en kampvægt på under 100 kilo ved OL i London til 108 kilo bare et år senere?

En talsmand fra Joshua-lejren afviste ifølge The Guardian beskyldningerne som ’fuldstændigt falske’, men den britiske sværvægtskonge har nu selv skudt med skarpt efter sin udfordrer i samme boldgade.

Her kunne han dog basere sine hooks på fakta, for Miller har tidligere fået ni måneders dopingkarantæne efter en positiv test for methylhexaneamin.

En klassisk konfrontation blev det også til. Foto: Ritzau Scanpix

Den tidligere kickboxer med kælenavnet ‘Big Baby’ fandt dog flere flanker at angribe på, og at sige at han blev personlig er en mild underdrivelse.

- Se den måde han taler og bevæger sig på. Han skal forestille at være en dreng fra gaden, men ud fra hvad jeg hører, blev han drillet meget i skolen.

- Han skiftede skole og ville være gade-gangster, løftede lidt vægte, solgte lidt pot og skulle siden forstille at være en tidligere pusher, der var i stand til at rette sit liv op.

- I mine øjne var han bare et pot-hoved, og det betyder ikke, at du er en hård fyr. Men helt ærligt: Jeres betjente bærer ikke engang pistoler. Det her er New York. Her er en helt anden mentalitet.

Udfordreren påstår, at Joshua er kommet kunstigt til sin muskelmasse. Her viser han biceps mod Alexander Povetkin på Wembley sidste år. Foto: Alexander Povetkin

Og så forsøgte Miller selv at sælge sin historie om en fattig opvækst blandt kakerlakker og rotter som kontrast.

- Han er ikke ægte, han er kun facade. Han er en marionet – det er derfor, jeg kalder ham Uncle Tom, vrængede han ad briten.

Miller er ubesejret i 24 kampe og tilhøre den gruppe af sværvægtere, der ligger i laget under den dominerende trio, Joshua, Deontay Wilder og Tyson Fury, og han levnes ikke mange chancer.

- Jeg har været underhunden hele mit liv. Jeg har ikke brug for motivation. Jeg var født og opdraget til at være klar til at dræbe. Han er derimod nødt til at finde motivation, for han har allerede sit på det tørre.

