Grotesk bortklaring i gigantbrag

I disse dage bøvler danske børn en del med kostumerne, når de skal fejre fastelavn, men selv de helt store drenge kan have den slags problemer.

Deontay Wilder tabte sin WBC-titel i sværvægtsbraget mod britiske Tyson Fury, men problemerne startede også allerede, før han gik i ringen, hævder han.

Amerikaneren havde åbenbart undervurderet, hvad det ville gøre ved ham at bære det monstrøse kostume, som han havde planlagt at gøre sin entre i.

Kostumet vejede alt for meget, hævder Wilder. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Wilder bar nærmest en rustning med tilhørende maske, og det påstås, at hele molevitten har vejet omkring 20 kilo. Den normalt bomstærke bokser siger, at det hæmmede ham for meget i kampen.

- Han skadede mig overhovedet ikke, men min uniform var simpelthen alt for tung for mig, siger han ifølge Yahoo.

- Jeg havde slet ikke benene i starten af kampen. I tredje runde var de helt færdige.

- Men jeg er en kriger, og det ved folk.

- Mange sagde til mig, at det så ud som om, der var noget i vejen med mig. Det var der, men man er i ringen, så man skjuler mange ting.

Det sluttede tidligt i MGM Grand Garden Arena. Foto: John Gurzinski/Ritzau Scanpix

Amerikanerens ringhjørne måtte kaste håndklædet i syvende omgang, og indtil da havde det været meget ensidigt.

Wilder var rasende over, at han ikke måtte fortsætte, men nu er hans eneste mulighed at tage revanche i den tredje dyst mellem ham og Fury. Ifølge The Athletic er der en klausul, der kan aktiveres, så de skal i kamp igen, og det, mener man, vil ske fra den tabende parts side.

I så fald kan Wilder jo overveje en mere let påklædning før opgøret ....

En kamp mellem Fury og landsmanden Anthony Joshua er også i spil. Inden da har Fury fortalt, at den nu stod på ludere og kokain - læs mere her

